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Şehit Astsubay Halisdemir'in boğulan akrabası gözyaşlarıyla uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 12:50 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin hain darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in babasının kuzeni Halil Halisdemir (33), Bursa'nın Mudanya ilçesinde girdiği denizde, başını kayalıklara çarptı. Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan Halil Halisdemir'in cenazesi, memleketi Niğde'de toprağa verildi.

Şehit Astsubay Halisdemir'in boğulan akrabası gözyaşlarıyla uğurlandı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- FETÖ/PDY'nin hain darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in babasının kuzeni Halil Halisdemir (33), Bursa'nın Mudanya ilçesinde girdiği denizde, başını kayalıklara çarptı. Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan Halil Halisdemir'in cenazesi, memleketi Niğde'de toprağa verildi.
Şehit Ömer Halisdemir'in babasının amcasının oğlu olan Halil Halisdemir, yaşadığı Bursa'dan 8 Eylül'de arkadaşlarıyla birlikte gittiği Mudanya ilçesi Söğütpınar sahilinden denize girdi. TIR şoförlüğü yapan Halil Halisdemir, dalgalı denizde akıntıya kapılıp, başını kayalıklara çarptı. Baygınlık geçiren Halisdemir'i, ihbar üzerine gelen dalgıçlar baygın halde sudan çıkardı. Halisdemir, hazır bekleyen sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Hastane morguna kaldırılan 3 çocuk babası Halil Halisdemir'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesine getirilen Halil Halisdemir, gözyaşları içinde toprağa verildi.

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