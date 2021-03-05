Şehit Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Ulu kimdir?

Türkiye’yi yasa boğan askeri helikopter kazasından gelen bilgiler sürüyor. Acı olayda yaşamını yitiren askerlerin kimlikleri belli olurken, şehit sayısı 11 oldu. Helikopter kazası sonucu hayatını kaybedenler ise arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Şehit Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu kaç yaşında? sorusu en çok merak edilen konulardan biri oldu. İşte, Şehit Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu hakkında detaylar…

Şehit Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu kimdir?

Evli ve üç çocuk babası olan Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu Tatvan’da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybetti. Anne adı Hafize, baba adı Muharrem olan Şehit Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu 40 yaşında idi.



