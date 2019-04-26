HABER

Şehit astsubay Konya’da son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 18:34 | Son Güncelleme

İzmir’in Urla ilçesindeki askeri birlikte, tahrip eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit olan Deniz Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut, Konya’nın Seydişehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.İzmir’in Urla ilçesindeki askeri birlikte SAT Özel İhtisas Kursu’ndaki tahrip eğitimi sırasında meydana gelen kazada Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut (39) şehit olurken, bir asker de yaralandı.

İzmir’in Urla ilçesindeki askeri birlikte, tahrip eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit olan Deniz Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut, Konya’nın Seydişehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
İzmir’in Urla ilçesindeki askeri birlikte SAT Özel İhtisas Kursu’ndaki tahrip eğitimi sırasında meydana gelen kazada Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut (39) şehit olurken, bir asker de yaralandı. Şehit Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut’un cenazesi İzmir’de düzenlenen törenin ardından vasiyeti üzerine defnedilmek üzere Konya’nın Seydişehir ilçesine getirildi. İlk olarak eşinin ailesinin evine getirilen cenaze burada helallik alınmasının ardından Muallimhane Camisine götürüldü. Cenaze namazının beklendiği sırada şehidin mesai arkadaşları sıra ile nöbet tutarken, şehidin eşi Sultan Bulut ve çocukları Zeynep Doğa ve Ahmet Bulut tabutun başına geldi. Sultan Bulut tabutu öperken, şehidin arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.
İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut’un cenazesi Akyol Mezarlığında bulunan Şehitliğe defnedildi. Cenaze namazına, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Yeni 'Bond Kızı' o oldu! İşte olay yaratan sahneleri Yeni 'Bond Kızı' o oldu! İşte olay yaratan sahneleri
Asayiş martılardan sorulacakAsayiş martılardan sorulacak
Ankara'da mülteci çocuklar 23 Nisan'ı kutladıAnkara'da mülteci çocuklar 23 Nisan'ı kutladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türk devi satıldı! İşte yeni sahibi...

Türk devi satıldı! İşte yeni sahibi...

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Yakıt depolarında patlamaya karşı yerli önlem

Yakıt depolarında patlamaya karşı yerli önlem

YSK'dan yeni ara karar

YSK'dan yeni ara karar

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tutuklandı

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tutuklandı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polatlı Topçu ve Füze Okulundaki kazada 1 asker şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Son dakika! Elazığ Valiliği duyurdu: 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor

Valilik duyurdu: 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor

Türkiye'nin kadın pilotları Instagram'ı sallıyor

İşte Türkiye'nin kadın pilotları

Son dakika! Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Son dakika! Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

AK Partili Recep Özel'in iddiası gündem yaratmıştı! İş Bankası'ndan açıklama geldi

İddialar olay yaratmıştı! İş Bankası'ndan açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.