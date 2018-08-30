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Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ailesinden tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 15:43 | Son Güncelleme

15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir’in fotoğrafının Şanlıurfa'da özel bir eğitim kursunun reklam malzemesi olarak kullanılmasına ailesi tepki gösterdi. Açıklamada, "Türk Patent ve Marka Kurumunun Ömer Halisdemir’in adını tescillemesiyle artık şehidimiz üzerinden kötü niyetle maddi kazanç elde etmek isteyenler için hukuki ve cezai yaptırımlar söz konusu olacaktır" ifadesi kullanıldı.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ailesinden tepki

15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir, sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve Ömer Halisdemir'in görselinin kullanıldığı reklama ilişkin tepkisini yineledi.

'Halisdemir Ailesi’nden Kamuoyu Açıklaması' başlığı ile yayınlanan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Şehit Ömer Halisdemir’in adı savunma sanayisinden, kara, deniz ve hava lojistik hizmetlerine, medya yayıncılığından finansal hizmetlere, bilimsel ve sınai incelemeden, eğitim öğretim alanına, hukuki hizmetlerden mühendislik hizmetlerine, tıbbi alandan enerjiye kadar birçok sektörde şehidin ismi üzerinden kazanç sağlamaya çalışan kötü niyetli kişilere engel olmak amacıyla tescillendi.

HUKUKİ YAPTIRIMI OLACAK

Türk Patent ve Marka Kurumunun Ömer Halisdemir’in adını tescillemesiyle artık şehidimiz üzerinden kötü niyetle maddi kazanç elde etmek isteyenler için hukuki ve cezai yaptırımlar söz konusu olacaktır. Devletimiz şehidine sahip çıkmış, ailesini ve ismini bu tescil ile koruma altına almıştır."

Öte yandan Urfa’da Ömer Halisdemir’in fotoğrafını reklam malzemesi yapan özel bir eğitim kursunun ilgili de yasal işlem başladığı belirtildi.

OMER HALISDEMİR

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Anahtar Kelimeler:
şehit Ömer Halisdemir 15 Temmuz Şanlıurfa afiş

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Ailesi abisine de tepki gösterdimi 24 haziran seçimleride mv aday adaylığı için başvuru yapmişti ne oldu
Onun ismini ilk sizler kullandınız halisdemir ailesi sizler. Soner Halisdemir kime güvenerek vekil aday adayı oldu arkasında kimse olmayan biri kendisi. Kime güvendi ? Abisinin adına güvendi
bizim o kadar genc ve be okadar da guzel kardeslerimiz sehit olduki baska birsey yazmaya gerek yok anlayan alar !!
Soner halisdemir sedat peker ne oluyor anlamadimda ben ?
sedat peker ne alaka
mevzuya bak devletin kurumlarını etiketlemissin anladikta o sedat peker ne oluyor saka gibi ya..
HİÇ Mİ UTANMAZ BU KİŞİLER ŞEHİDİ REKLAM MALZEMESİ YAPMAK
sıradan bir astsubayı kahraman yaptılar. fetö darbe tiyatrosunun kahramanı
Gelirin hayır kurumlarına bağışlanması gerekir aile kazandıkları davanın gelirini ne yapmayı düşünüyor peki ???
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