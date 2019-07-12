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Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in heykeli yenilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 13:05 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Mamak ilçesinde Mamak Belediyesi tarafından yaptırılan Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in heykelinin de bulunduğu 15 Temmuz Şehitleri Anıtı, yenilendi.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in heykeli yenilendi

ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Mamak ilçesinde Mamak Belediyesi tarafından yaptırılan Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in heykelinin de bulunduğu 15 Temmuz Şehitleri Anıtı, yenilendi.
Mamak Belediyesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ardından Mamak Caddesi'nde, 15 Temmuz Şehitleri Anıtı yaptırdı. Anıtta, darbe gecesinin simgelerinden şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in heykeli de yer aldı. 15 Temmuz anma törenlerinin yapılacağı anıtta hazırlıklar tamamlandı. Darbe gecesinin tüm ayrıntılarının bulunduğu anıtta tüm arka yüzey kaideleri değiştirildi, yıpranan fon yazıları sökülüp yenileri takıldı. Anıtın dört köşesinde bulunan temalar orijinal renklere uygun şekilde boyanarak koruyucu vernik atıldı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "15 Temmuz hain darbe girişiminde gösterilen milli birlik ve beraberliğin Mamak'taki simgesi olan anıtımızı tekrar orijinal görüntüsüne kavuşturduk" dedi.

FOTOĞRAFLI

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in heykeli yenilendi

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