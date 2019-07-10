Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında darbeci general Semih Terzi'yi öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, "15 Temmuz'u unutturmayacağız" dedi.

Vatan Yıldızları Vakfı Başkanı Soner Halisdemir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şehitleri Anma haftasında, 13 Temmuz'da ağabeyinin dünyaya geldiği Çukurkuyu Kasabası'nda bir dizi etkinlik yapılacağını açıkladı. Geçmiş yıllara oranla daha kapsamlı bir program hazırladıklarını belirten Halisdemir, "Resmi programda yer alan etkinlikler içeresinde darbenin önlenmesinde çok önemli bir yeri olan ağabeyim Ömer Halisdemir’in doğduğu kasaba Çukurkuyu’da tüm şehitlerimiz için Kuranı kerim okutulacak. Diriliş dizisi oyuncularının katılımıyla atlı gösteriler yapılacak. Şairlerimizin vatan ve şahadet anlatımlı sunumları, ilahi gruplarının dinletisi ve 15 Temmuz’u her yönüyle anlatan konuşmacıların programları olacak. Tüm halkımızı 13 Temmuz'da saat 14.00’de Çukurkuyu Kasabası'na bekliyoruz" dedi