HABER

Şehit astsubay son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 14:29 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyinde, PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün cenazesi, Kocaeli'de toprağa verildi

KOCAELİ (AA) - Irak'ın kuzeyinde, PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Gölcük Belediyesi 17 Ağustos Mezarlığı morgundan alınan şehidin cenazesi, Değirmendere Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Evin önünde "helallik" alınmasının ardından şehit Tantürk'ün cenazesi, Değirmendere Merkez Camisi'ne getirildi.

Burada öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarıyla Vali Hüseyin Aksoy, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Fikri Işık ve İlyas Şeker, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Osman Aslan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, ilçe belediye başkanları, askeri erkan ile diğer ilgililer katıldı.

Cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak tekbirler eşliğinde top arabasına konuldu.

Bu esnada baba İsmail ve ağabey Sait Gökhan Tantürk, şehidin tabutuna dokunarak yürüdü. Cenaze aracının hareket ettiği sırada baba İsmail Tantürk'ün el salladığı görüldü.

Törene katılan on binlerce vatandaş, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" şeklinde sloganlar atarak terörü lanetledi.

Şehidin cenazesi, daha sonra Değirmendere Mezarlığındaki şehitliğe defnedildi.

İstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına vatandaşlar koştuİstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına vatandaşlar koştu
Çiftçinin ağına takılan kara yılan kurtarıldıÇiftçinin ağına takılan kara yılan kurtarıldı
Trabzonlu öğrencilerin “Havali Bilyali” ile TEKNOFEST zaferiTrabzonlu öğrencilerin “Havali Bilyali” ile TEKNOFEST zaferi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli şehit Volkan Tantürk

En Çok Okunan Haberler

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu

'Çok net, G.Saray'ın önünü kesiyorlar!'

'Çok net, G.Saray'ın önünü kesiyorlar!'

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PKK'nın arşivinde devlet yöneticilerine suikast talimatı ortaya çıktı

PKK'nın arşivinde devlet yöneticilerine suikast talimatı

İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin AFAD'dan açıklama

15 artçı deprem meydana geldi

Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 3 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

Depremin ardından İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Valilikten açıklama

İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Açıklama geldi

Diyarbakır Anneleri'nin eyleminde son durum! Haberi HDP il başkanlığı önünde aldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.