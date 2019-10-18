Şehit astsubay Tevfik Ayhan Gençleşen'in ismi kütüphanede yaşatılacak

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oluşturulan kütüphaneye Şehit Tevfik Ayhan Gençleşen'in ismi verildi.

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneğinin desteğiyle Yaşayan Şehit Kütüphaneleri Topluluğu'nca oluşturulan ve 2016 yılında geçici görevle gittiği Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Sivaslı Piyade Astsubay Üstçavuş Tevfik Ayhan Gençleşen'in ismi verilen kütüphane açıldı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde düzenlenen proje kapsamında 41'inci kütüphanenin Trabzon'da açıldığını söyledi.

Ustaoğlu, projenin önemine değinerek, "Vatan, millet, bayrak ve toprak adına canlarını feda eden aziz şehitlerimizin adlarının yaşatıldığı bu tarz projeleri oldukça önemsiyoruz. Gençlerimizi bilgili ve donanımlı şekilde yetiştirmek bizlerin en önemli görevleri arasında yer almaktadır. Öğrencilerimizi kütüphanelerle buluşturmak için üzerimize düşen tüm sorumlukları yerine getirmeliyiz." dedi.

Vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle yad eden Ustaoğlu, "Kütüphanemiz ilimizde kitap okuma oranının artırılmasına katkı sağlayacaktır. Bu güzel projeyi okulumuza kazandıran ve emek harcayan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.