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Şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi evine getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 12:28 | Son Güncelleme

Şırnak İdil'de PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı. Patlamada şehit olan bomba uzmanı Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi ailesinin İstanbul Bayrampaşa'daki evinin önüne getirildi.

Şırnak İdil'de şehit olan Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi ailesinin Bayrampaşa'daki evinin önüne getirildi.

Helallik alınması için getirilen cenaze evi bayraklarla donatılmıştı. Çevik'in yakınları, şehidin Türk Bayrağı'na sarılı tabutuna sarıldı. Çevik'in cenazesini evinin önündeki kalabalık bir grup bekliyordu.

"HİÇBİR ERKEĞİN YAPAMAYACAĞI ŞEYLERİ YAPTI ORADA"

Cenaze getirilmeden önce konuşan bir yakını, “Esma benim teyzemin torunu. O çok başarılı bir kızdı. Çok akıllıydı, çok cesurdu. Hiçbir erkeğin yapamayacağı şeyleri yaptı orada." dedi.

"BARUT KOKUSU VAR PARFÜM KOKUSU YOK"

Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in, 15 Kasım'da Jandarmanın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda yer aldığı öğrenildi. Jandarma Genel Komutanlığının resmi twitter hesabından "Barut kokusu var, parfüm kokusu yok" sloganıyla paylaşılan videoda şehit Çevik, bomba imha uzmanlarının faaliyetlerini gözler önüne seriyor.Özel bomba imha uzmanı giysileri içindeki Çevik, arazide tuzaklanan bir patlayıcıyı fünyeyle kontrollü şekilde imha ettikten sonra kaskını çıkarıp başparmağıyla başarı işareti yapıyor.

Kaynak: DHA-AA

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Anahtar Kelimeler:
şırnak idil EYP ve mayın Astsubay Üstçavuş Esma Çevik

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Allah Rahmet eylesin mekanı cennet olsun Allah tüm sevenlerine sabırlar versin
Hani terörün belini kırdık diyordunuz, 6 ay sonra tamamen bitecek diyenler...taşra kontrol altında değil maalesef, kandırarak yalan yere övünerek bir yere gidemiyoruz demek ki. Hep ciğerimiz mi yanacak.
Barış Pınarı harekatı devam etmelidir
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