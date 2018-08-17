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Şehit Astsubay'ı, kızı asker selamıyla uğurladı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 16:53 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, PKK'lı teröristlere yönelik operasyon sırasında şehit olan askerlerden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Aydın Özer'in (39) cenazesi, öğretmen eşi Sermin Özer'in memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Mücahit YOLCU- Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- ADIYAMAN'da, PKK'lı teröristlere yönelik operasyon sırasında şehit olan askerlerden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Aydın Özer'in (39) cenazesi, öğretmen eşi Sermin Özer'in memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Törende şehidin büyük kızı Özge Özer (16), babasının tabutunun başında asker selamı vererek durdu.

Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Aydın Özer'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Adıyaman'daki törenin ardından Hatay'da yaşayan ailesinin isteği üzerine, şehidin öğretmen eşi Sermin Özer'in memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesine getirildi. Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı'nda da 1999 ile 2004 yılları arasında görev yapan Şehit Aydın Özer için Hatice Kübra Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene; Vali Ali Yerlikaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, milletvekilleri, şehidin annesi Gülsen, babası Hüseyin, kardeşleri, kızları Özge ve Bilge (12) ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende ağıt yakan ve fenalaşan anne Gülsen Özer'e sağlık görevlileri müdahale etti. Cenaze namazı öncesi eşi Sermin ile kızları Özge ve Bilge, şehidin Türk bayrağıyla örtülü tabutuna kapanıp gözyaşı döktü. Şehit babasının musalla taşına konulan Türk bayrağına sarılı tabutu önünde duran Özge Özer, asker selamı verip, annesi Sermin'i de teselli etti.

İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Aydın Özer'in cenazesi, ilçe şehitliğinde gözyaşları arasında defnedildi.

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