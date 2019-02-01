Şehit astsubaylar, 'terör' değil 'vazife malulü' sayılınca aileleri borçlu çıktı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - HAKKARİ Yüksekova'da, operasyona çıkmaya hazırlanırken, el bombasının kazara patlamasıyla şehit olan 3 askerden Piyade Astsubay Üstçavuş Rahmi Yılan ve Piyade Astsubay Üstçavuş Ömer Kılıçoğlu'nun yakınlarına 'terörle mücadele kapsamında vazife malulü' olarak verilen haklar, Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK) mahkemeye yapılan itiraz üzerine sadece 'vazife malulü' kabul edilmeleriyle geri alındı. Bu karar üzerine ailelere ödenen ikramiye ve maaşların farkı olan yaklaşık 80'er bin TL, yeniden düzenlenen maaşlarından kesilmeye başlandı. Aileler, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurarak kararın düzeltilmesini istediler.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda 21 Ekim 2015'te operasyona çıkmaya hazırlanan askerlerin arasında kazara el bombasının patlamasıyla Komando Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fatih Tomuşoğlu (25), Piyade Astsubay Üstçavuş Rahmi Yılan (28) ve Piyade Astsubay Üstçavuş Ömer Kılıçoğlu (29) şehit oldu. Şehit askerler, askeri törenle memleketleri Amasya'nın Merzifon ilçesi ile Gaziantep'te son yolculuklarına uğurlandı.

SGK 'VAZİFE MALULÜ' SAYINCA HUKUK MÜCADELESİ BAŞLADI

Yapılan inceleme ve soruşturmadan sonra şehit askerler, SGK tarafından 'terör' değil, 'vazife malulü' sayıldı. Aileler de bu kapsamda haklardan yararlandırıldı. Bunun üzerine Piyade Astsubay Üstçavuş Rahmi Yılan ve Piyade Astsubay Üstçavuş Ömer Kılıçoğlu'nun eşleri, kendileri ve çocukları adına Ankara'da İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Yılan'ın dosyasına bakan 14'üncü İdare Mahkemesi ile Kılıçoğlu'nun dosyasına bakan 7'nci İdare Mahkemesi, söz konusu olayın terör eyleminin neden ve sonucuyla meydana geldiğine hükmedip, şehit askerleri terörle mücadele kapsamında vazife malulü saydı. Bu kararla birlikte ailelerin hem emekli ikramiyelerinde hem de maaşlarında artış yapıldı ve hak sahiplerine verildi.

KARAR DEĞİŞİNCE BORÇLU ÇIKTILAR

Yerel idare mahkemelerinin bu kararlarına SGK tarafından itiraz edilince dosyalar, Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne gönderildi. 11'inci İdari dava Dairesi'nce dosyalar incelendikten sonra Piyade Astsubay Üstçavuş Rahmi Yılan ve Piyade Astsubay Üstçavuş Ömer Kılıçoğlu'nun 'terör' değil, 'vazife malulü' sayılmasına hükmedildi ve karar kesinleşti. Şehit aileleri SGK'nın yazısıyla, maaş ve ikramiye farkı olarak kendilerine yapılan ödemeler nedeniyle yaklaşık 80'er bin TL borçlu olduklarını öğrendi. Bu paranın tahsili için de ocak ayından itibaren şehit eşlerinin maaşlarından SGK tarafından kesinti yapılmaya başlandı.

AYM'YE BİREYSEL BAŞVURU

Bu durum karşısında büyük üzüntü yaşayan aileler, kararın düzeltilmesi için avukatları Mehmet Erkan Akkuş aracılığıyla AYM'ye bireysel başvuruda bulundu. Davayla ilgili değerlendirmede bulunan avukat Akkuş, "Mahkeme kararıyla şehitlerimizin 3713 sayılı kanun kapsamında, terörle mücadele vazife malullüğüne karar verilmişti. Şehitlerimizin eşlerine ve boynu bükük yetimlerine bu kanun kapsamında özlük hakkı ve maaş tahakkuk ettirilmişti. Sonrasında Bölge İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen karar sebebiyle emanetimiz olan yetimler ve acılı eşler bu durumla karşı karşıya kalmışlardır. Biz Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaptık. İki karar arasındaki hukuki çelişkinin giderileceğine inanıyoruz" dedi.

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