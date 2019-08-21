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Şehit ateşi Adıyaman'a düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 19:32 | Son Güncelleme

  ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Ayhan Yanık’ın acı haberi, Adıyaman’daki baba evine ulaştı.

ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Ayhan Yanık’ın acı haberi, Adıyaman’daki baba evine ulaştı.
Silopi’de terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Ayhan Yanık, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Ayhan Yanık’ın şehadet haberi memleketi Adıyaman’ın Bağpınar Köyü'ndeki ailesine verildi. Şehit ailesine acı haber Samsat Kaymakamı Halit Yıldız ve askeri yetkililer tarafından verildi. Haberin ardından evin bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatıldı.
İKİ KARDEŞİ DE UZMAN ÇAVUŞ
Şehit Yanık’ın 5 kardeşin ortancası ve 3 aylık evli olduğu öğrenildi. Ayrıca Şehit Ayhan Yanık’ın 2 kardeşinin daha Uzman Çavuş olduğu bildirildi. Şehit Yanık’ın cenazesi yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü
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- Köyden genel görüntü
- Şehidin baba evi
- Jandarma ekipleri
- Sağlık ekipleri
- Şehit evine Türk bayrağı asılması
- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 167 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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