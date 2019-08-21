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Şehit ateşi Adıyaman'a düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 22:35 | Son Güncelleme

 ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Ayhan Yanık’ın acı haberi, Adıyaman’daki baba evine ulaştı.

Mahir ALAN- Sercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA) - ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Ayhan Yanık’ın acı haberi, Adıyaman’daki baba evine ulaştı.

Silopi’de terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Ayhan Yanık, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Ayhan Yanık’ın şehadet haberi memleketi Adıyaman’ın Bağpınar Köyü'ndeki ailesine verildi. Şehit ailesine acı haber Samsat Kaymakamı Halit Yıldız ve askeri yetkililer tarafından verildi. Haberin ardından evin bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatıldı.

İKİ KARDEŞİ DE UZMAN ÇAVUŞ

Şehit Yanık’ın 5 kardeşin ortancası ve 3 aylık evli olduğu öğrenildi. Ayrıca Şehit Ayhan Yanık’ın 2 kardeşinin daha Uzman Çavuş olduğu bildirildi. Şehit Yanık’ın cenazesi yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

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