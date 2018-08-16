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Şehit ateşi Ağrı'ya düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 21:52 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Doğan'ın (27), Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Yanıkdere köyündeki baba ocağına şehit ateşi düştü.

Ayhan İSEN/ELEŞKİRT (Ağrı), (DHA)- ADIYAMAN'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Doğan'ın (27), Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Yanıkdere köyündeki baba ocağına şehit ateşi düştü.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Doğan'ın Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Yanıkdere köyünde yaşayan ailesine acı haber, Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı tarafından haber verildi. Makbule-Hayrettin Doğan çiftinin biri kız, 5 çocuğundan biri olan Tuncay Doğan'ın 4 yıllık asker olduğu öğrenildi. Şehidin bayramdan sonra nişan için hazırlık yaptığı belirtildi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Doğan'ın bir kardeşinin köyde korucu, diğer kardeşinin de kendisi gibi uzman çavuş olduğu bildirildi.

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