Şehit ateşi Ağrı'ya düştü

Ayhan İSEN/ELEŞKİRT (Ağrı), (DHA)- ADIYAMAN'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Doğan'ın (27), Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Yanıkdere köyündeki baba ocağına şehit ateşi düştü.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Doğan'ın Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Yanıkdere köyünde yaşayan ailesine acı haber, Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı tarafından haber verildi. Makbule-Hayrettin Doğan çiftinin biri kız, 5 çocuğundan biri olan Tuncay Doğan'ın 4 yıllık asker olduğu öğrenildi. Şehidin bayramdan sonra nişan için hazırlık yaptığı belirtildi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Doğan'ın bir kardeşinin köyde korucu, diğer kardeşinin de kendisi gibi uzman çavuş olduğu bildirildi.
PKK'ya Sincar'da vurulan darbenin görüntüleri ortaya çıktı
Ortalığı karıştıracak haber: 30 CIA ajanı infaz edildi
Trump'tan büyük gaf! Eşinin gelmeyeceğini öğrenince...
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken dolar sözleri
İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi
Bursa'da misafirliğe gittiği evdeki küçük kızın boğazını sıkıp istismar etti! Mahkemeden rekor hapis istemi!
DGS 2018 sonuçları açıklandı! DGS 2018 sınav sonucu sorgulama
4 bin liraya oturarak çalışacak eleman aranıyor
AK Partili Bülent Turan'dan Muharrem İnce'ye tepki: Bu ne utanmazlık! Silin bu tweeti
Esrarı hala çözülemeyen Ebabil kuşu Erzurum'da bulundu!
Kardashian'dan kalça şov!
Okuyucu Yorumları 0 yorum