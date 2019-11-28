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Şehit ateşi Balıkesir’e düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 09:02 | Son Güncelleme

Şanlıurfa ili Akçakale Tekçe Hudut Karakoluna PKK/PYD Silahlı Terör Örgütü tarafından atılan havan mermisinin hudut karakoluna düşmesi sonucu yaralanan Balıkesirli Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin şehit düştü.Balıkesirli Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin, Şanlıurfa’da şehit düştü.

Şehit ateşi Balıkesir’e düştü

Şanlıurfa ili Akçakale Tekçe Hudut Karakoluna PKK/PYD Silahlı Terör Örgütü tarafından atılan havan mermisinin hudut karakoluna düşmesi sonucu yaralanan Balıkesirli Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin şehit düştü.
Balıkesirli Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin, Şanlıurfa’da şehit düştü. Balıkesir Valiliği’nden yapılan açıklamada, "27.11.2019 günü Şanlıurfa ili Akçakale Tekçe Hudut Karakoluna PKK/PYD Silahlı Terör Örgütü tarafından atılan havan mermisinin hudut karakoluna düşmesi sonucu yaralanan Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin, Akçakale Devlet Hastanesine sevk edilmiş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit olmuştur. Şehidimizin İlimize nakil ve defin işlemleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu vesileyle başta Şehidimiz Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin olmak üzere bütün Şehitlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine, Balıkesirli hemşehrilerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz" denildi.

Şehit ateşi Balıkesir’e düştü

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