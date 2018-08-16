Şehit ateşi Diyarbakır'a düştü

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- ADIYAMAN'da PKK'lı teröristlerle yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Kürşat Yılmaz'ın acı haberi memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki ailesini verildi.

Adıyaman'da PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan 4 asker arasında bulunan Uzman Çavuş Kürşat Yılmaz'ın acı haberi, memleketi Ergani'deki ailesine bildirildi. Evli ve 2 çocuk babası Şehit Kürşat Yılmaz'ın babaevine Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları, cenazeyi almak için Adıyaman'a gitti.

