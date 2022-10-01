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Şehit ateşi Elazığ’a düştü!

01.10.2022 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyade Astsubay Yusuf Ataş, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düştü. Elazığlı şehidin Bingöl’de bulunan ailesine acı haber verilerek evine Türk bayrağı asıldı.

Şehit ateşi Elazığ’a düştü!

Piyade Astsubay Yusuf Ataş (21), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düştü. Elazığ Kovancılar ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Yusuf Ataş’ın Bingöl’de yaşayan ailesine acı haber verildi. Şehidin babası Nejat Ataş’ın Bingöl İl Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olduğu öğrenildi. Ailenin yaşadığı sokak ve ev Türk bayrakları ile donatıldı. Şehidin yarın Kovancılar ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

'MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN'

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman yaptığı açıklamada, “Milletimizin başı sağ olsun. Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan Elazığlı hemşerimiz Pyd. Ast. Yusuf Ataş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize baş sağlığı ve sabırlar diliyorum” dedi.

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şehit Elazığ Pençe Kilit Operasyonu
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