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  4. Şehit ateşi Gaziantep’e düştü

Şehit ateşi Gaziantep’e düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 22:07 | Son Güncelleme

SURİYE'nin Resulayn ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kontrol noktasına teröristler tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık’ın (26) acı haberi Gaziantep’te yaşayan ailesine ulaştı.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- SURİYE'nin Resulayn ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kontrol noktasına teröristler tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık’ın (26) acı haberi Gaziantep’te yaşayan ailesine ulaştı.
Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Suriyenin Resulayn ilçesinde akşam saatlerinde TSK'nın kontrol noktası yakınlarında teröristler tarafından bobma yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlamada şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık’ın şehadet haberi Gaziantep'in Beykent Mahallesi’nde yaşayan ailesine verildi. Baba Mustafa Yanık ile anne Halise Yanık, oğullarının şehit olduğu haberini askeri yetkililerden öğrendi. Şehadet haberini alan Yanık çifti gözyaşı döktü. Şehit haberinin duyulması üzerine çok sayıda vatandaş, Yanık ailesinin evine geldi. Şehidin evi ile sokağına Türk bayrakları asıldı.
1 ay önce nişanlandığı ve yakın zamanda evleneceği öğrenilen şehit Erol Yanık’ın cenazesinin yarın ikindi vakti düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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