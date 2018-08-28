Şehit ateşi İstanbul'a düştü

İSTANBUL, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Samanlı köyünde, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 2 askerden piyade er İsa Erçetin'in ailesinin İstanbul'da oturduğu öğrenildi.

Hakkari 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Samanlı Hudut Bölük Komutanlığı'nın personel sevki sırasında, askeri aracın devrilmesi sonucu piyade er İsa Erçetin, şehit oldu. Evli ve 3 çocuk babası olan Erçetin'in ailesinin İstanbul'da oturda oturduğu öğrenildi.

Şehit er İsa Erçetin'in cenazesinin yarın İstanbul'a getirilmesi bekleniyor.

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