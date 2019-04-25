HABER

Şehit ateşi Mersin’e düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 17:23 | Son Güncelleme

İzmir’in Urla ilçesindeki asker birlikte, tahrip eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit olan Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut’un (39) Mersin’deki ailesine acı haber verildi.

İzmir’in Urla ilçesindeki asker birlikte, tahrip eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit olan Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut’un (39) Mersin’deki ailesine acı haber verildi. Şehidin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, yarın Konya’nın Seydişehir ilçesinde defnedileceği belirtildi.
Edinilen bilgiye göre, İzmir’in Urla ilçesindeki askeri birlikte SAT Özel İhtisas Kursu’ndaki tahrip eğitimi sırasında meydana gelen kazada Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut şehit olurken, bir asker de yaralandı. Yaralı asker Ege Üniversitesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, şehit Bulut’un cenazesi de morga kaldırıldı. Şehit Bulut’un Mersin’in merkez Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi’nde oturan annesi Rabia Bulut, acı haberi askeri yetkililerden aldı. Eğitimde evladının şehit düştüğünün haberini alan anne Rabia Bulut gözyaşlarına boğulurken, fenalaşmasından dolayı tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Ailenin oturduğu ev ile yakındaki evler Türk bayraklarıyla donatılırken, yakınlarını, komşuları ve yetkiler teselli etmeye çalıştı. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin de taziye evine gelerek, aileye başsağlığı diledi. 1’i kız 3 kardeş oldukları öğrenilen şehit Bulut’un evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenildi. Şehidin eşinin Konya Seydişehir’de yaşadığı da belirtildi.
Şehit Bulut’un yarın öğle namazını müteakip eşinin ve çocuklarının yaşadığı Konya Seydişehir’de defnedileceği öğrenildi.

Amerika’nın kendi halkı üzerinde yaptığı bu deneyler tüylerinizi diken diken edecek!Amerika’nın kendi halkı üzerinde yaptığı bu deneyler tüylerinizi diken diken edecek!
Binali Yıldırım: Kimisi teselli ediyor, kimisi 'merak etme tekrar olacak' diyorBinali Yıldırım: Kimisi teselli ediyor, kimisi 'merak etme tekrar olacak' diyor
Sivas'tan, İmamoğlu'na kitap cevabıSivas'tan, İmamoğlu'na kitap cevabı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev bankanın adı değişiyor!

Dev bankanın adı değişiyor!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Kavga etmişlerdi! Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yusuf kararı!

Kavga etmişlerdi! Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yusuf kararı!

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ilk kez bir araya geldi

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ilk kez bir araya geldi

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlerdir aranıyor! 40 kişilik özel ekip devreye girdi

Günlerdir aranıyor! 40 kişilik özel ekip devreye girdi

Dünyanın en büyük lale halısı 5. kez hazırlandı

5. kez hazırlandı! En büyüğü İstanbul'da

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Tunceli'de terörist cesedi bulundu! İnfaz etmişler

3 girişli mağarada bulundu! İnfaz etmişler

'Kozmik Oda' savcısına FETÖ'den 17 yıl hapis cezası

'Kozmik Oda' savcısına FETÖ'den 17 yıl hapis cezası

Turistler heyecanla bunu bekliyor! Tam 22 bin kişi...

Görebilmek için sıraya giriyorlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.