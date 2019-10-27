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Şehit ateşi Mersin’e düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 21:36 | Son Güncelleme

Hakkari’de teröristlerin roketli saldırısında yaralanarak GATA’da tedavi altına alınan Uzman Çavuş Mustafa Korkmaz, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.Edinilen bilgiye göre, Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde 24 Ekim tarihinde teröristlerce gerçekleştirilen roketli saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Mustafa Korkmaz, Ankara GATA Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şehit ateşi Mersin’e düştü

Hakkari’de teröristlerin roketli saldırısında yaralanarak GATA’da tedavi altına alınan Uzman Çavuş Mustafa Korkmaz, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.
Edinilen bilgiye göre, Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde 24 Ekim tarihinde teröristlerce gerçekleştirilen roketli saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Mustafa Korkmaz, Ankara GATA Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Korkmaz, bu akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit düştü.
Korkmaz’ın şehadet haberi, Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi’nde oturan ailesine, askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı. Acı haberin ardından aile gözyaşlarına boğulurken, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk da aileyi ziyaret ederek başsağlığı dileklerinde bulundu.

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