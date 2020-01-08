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  4. Şehit ateşi Mersin’e düştü

Şehit ateşi Mersin’e düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 23:30 | Son Güncelleme

Suriye’de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç’un (26), Mersin’deki ailesine acı haber verildi.

Suriye’de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç’un (26), Mersin’deki ailesine acı haber verildi. Şehidin nişanlı olduğu, yaza düğün yapacağı öğrenilirken, yarın Mersin’de yapılacak törenin ardından defnedileceğini belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, bir süredir Suriye’de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç, yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısında 3 silah arkadaşıyla birlikte şehit oldu. Halil Karakoç’un Mersin’in merkez Toroslar ilçesine bağlı Zeki Ayan Mahallesi’nde oturan annesi Fatma ile baba Çetin Karakoç, acı haberi askeri yetkililerden aldı. Saldırıda evladının şehit düştüğünün haberini alan anne ile babası gözyaşlarına boğuldu. Ailenin oturduğu ev ile yakındaki evler Türk bayraklarıyla donatılırken, yakınlarını, komşuları ve yetkililer teselli etmeye çalıştı. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da taziye evine gelerek, aileye başsağlığı diledi. 4 kardeş oldukları öğrenilen şehit Karakoç’un nişanlı olduğu ve yazın evleneceği öğrenildi.
Şehit Karakoç’un yarın yapılacak cenaze törenin ardından Mersin’de defnedileceği belirtildi.

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