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Şehit ateşi Mersin’e düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 17:46 | Son Güncelleme

Ağrı Doğubeyazıt’da sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş İdris Şahin’in (25) Mersin’deki ailesine acı haber verildi.

Ağrı Doğubeyazıt’da sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş İdris Şahin’in (25) Mersin’deki ailesine acı haber verildi. Şehidin bekar olduğu öğrenilirken, yarın Mersin’de defnedileceği belirtildi.
Ağrı Doğubeyazıt’da şehit olan Uzman Çavuş İdris Şahin’in Mersin’in merkez ilçe Toroslar ilçesinde oturan annesi Perizade Yıldırım, acı haberi askeri yetkililerden aldı. Çatışmada evladının şehit düştüğü haberini alan anne, gözyaşlarına boğuldu. Ailenin oturduğu ev ile yakındaki evler Türk bayraklarıyla donatılırken, şehidin yakınlarını, komşuları ve yetkililer teselli etmeye çalıştı. Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Şeyda Gülden, ilçe Emniyet Müdürü Zeki Avşar, ilçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdullah Kalaycıoğlu ile Merkez Komutanı Binbaşı Levent Var’da taziye evine gelerek, aileye başsağlığı diledi.
Şehidin babasının hayatını kaybettiği ve bekar olduğu öğrenilirken, cenazesinin yarın Mersin’de defnedileceği kaydedildi.
1. Mekanize Hudut Tugay Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş İdris Şahin, Ağrı Doğubeyazıt sınır hattında, sabaha karşı sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olmuştu.

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