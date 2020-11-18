HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şehit ateşi Şanlıurfa’ya düştü

Şehit ateşi Şanlıurfa’ya düştü

18.11.2020 23:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ın Uludere ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç’ın ailesine acı haber verildi.Irak’ın kuzeyine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Harekatı’nda Şırnak’ın Uludere ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç’ın (27) Şanlıurfa’daki ailesine acı haber ulaştırıldı.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç’ın ailesine acı haber verildi.

Irak’ın kuzeyine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Harekatı’nda Şırnak’ın Uludere ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç’ın (27) Şanlıurfa’daki ailesine acı haber ulaştırıldı. Akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi’ndeki şehidin baba evine giden askeri yetkililer baba Mahmut ile anne Fehime Kılıç’a şehit haberini verdi. Aile, aldıkları haberle gözyaşlarına boğulurken eve ve caddeye dev Türk bayrağı asıldı.

Şehidin kardeşi Abdurrahim Kılıç, en son abisinin birkaç ay önce izne geldiğinde gördüğünü, haberi aldığında çok üzüldüğünü belirtti. Bekar olan ve 3 kız 2 erkek kardeşi olduğu öğrenilen şehidin yaklaşık 7 ay önce göreve başladığı ve ilk görev yeri olan Şırnak’ın Uludere ilçesindeki 48’inci Hudut Tugay Komutanlığına atandığı öğrenildi.

Şehidin cenazesinin yarın ikindi namazının ardından Osmanbey’de bulunan Yeni Asri Mezarlıktaki Şehitlik’te defnedileceği açıklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı! İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı!
Meteoroloji'den iki il için kritik uyarıMeteoroloji'den iki il için kritik uyarı
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
1/

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Benzin ve dizel araç satışı yasaklanacak

Benzin ve dizel araç satışı yasaklanacak

Sophie Kasaei meydan okudu: 'Kilolarımdan dolayı zorbalığa uğruyordum...'

Sophie Kasaei meydan okudu: 'Kilolarımdan dolayı zorbalığa uğruyordum...'

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Diğer Haberler

Malatya'da feci olay! Tabanca ile şakalaştığı arkadaşını başından vurdu

İki arkadaşın şakalaşması kanlı bitti! Başından vuruldu

Ankara’da karantinadaki vatandaşlara 15 gün ücretsiz kahvaltı ve akşam yemeği

Mansur Yavaş duyurdu: Karandaki vatandaşlara kahvaltı ve akşam yemeği

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi!

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi!

Sultanbeyli'deki meydanlarda drone ile sigara yasağı denetimi

Sultanbeyli'deki meydanlarda drone ile sigara yasağı denetimi

Meteoroloji'den Muğla ve Antalya için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den iki il için kritik uyarı

Son dakika! MSB: Pençe-Kaplan bölgesinde 2 asker şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.