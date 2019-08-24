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Şehit ateşi Trabzon’a düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan Akın Çelebi (23), kaldırıldığı hastanede şehit düştü.Dicle ilçesinde yapılan roket saldırısı sonrası bölgeye tedbir amaçlı hareket eden zırhlı araç devrilirken, kazada ağır yaralanan özel hareket polisi Akın Çelebi kaldırıldığı hastanede şehit oldu.Özel hareket polisi Akın Çelebi’nin Trabzon’da bulunan baba ocağına acı haber ulaşırken, cenazesinin yapılacak törenin ardından Ortahisar ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Şehit ateşi Trabzon’a düştü

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan Akın Çelebi (23), kaldırıldığı hastanede şehit düştü.
Dicle ilçesinde yapılan roket saldırısı sonrası bölgeye tedbir amaçlı hareket eden zırhlı araç devrilirken, kazada ağır yaralanan özel hareket polisi Akın Çelebi kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Özel hareket polisi Akın Çelebi’nin Trabzon’da bulunan baba ocağına acı haber ulaşırken, cenazesinin yapılacak törenin ardından Ortahisar ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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