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  4. Şehit ateşi Zonguldak’a düştü

Şehit ateşi Zonguldak’a düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 08:22 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde şehit düşen piyade sözleşmeli Er Sait Miyanyedi’nin baba ocağı olan Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine ateş düştü.Çaycuma ilçesine bağlı Dereköseler köyü Miyanyediler Mahallesi’nde yaşayan er Sait Miyanyedi’nin baba ocağına ateş düştü.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde şehit düşen piyade sözleşmeli Er Sait Miyanyedi’nin baba ocağı olan Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine ateş düştü.
Çaycuma ilçesine bağlı Dereköseler köyü Miyanyediler Mahallesi’nde yaşayan er Sait Miyanyedi’nin baba ocağına ateş düştü. Hakkari’nin Çukurca ilçesinde şehit düşen Miyanyedi’nin acı haberi baba Satılmış Miyanyedi’ye verildi. Acı haberi alan aile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Anne Naciye, kardeşi Nazmi Miyanyedi şehit haberiyle yıkıldı. Şehidin evinin duvarına ise dev Türk Bayrağı asıldı. Jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri evin önünde hazır bulundu. Acı haberi alan komşuları da taziye için şehidin evine akın etti. Köyde taziye için hazırlıklar başlatıldı.
25 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi’nin yaklaşık 3 ay önce Hakkari’de göreve başladığı öğrenildi. Şehidin babası Satılmış Miyanyedi’nin de Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan emekli olduğu öğrenildi. Öte yandan şehidin naaşı ilçedeki pazar yerinde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecek.

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