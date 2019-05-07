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Şehit Ateş’in cenazesi memleketine gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 20:57 | Son Güncelleme

2016 yılında Beşiktaş’da düzenlenen bombalı terör saldırısında ağır yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede bugün şehit olan polis memuru Muammer Ateş’in cenazesi memleketine gönderildi.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)-2016 yılında Beşiktaş’da düzenlenen bombalı terör saldırısında ağır yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede bugün şehit olan polis memuru Muammer Ateş’in cenazesi memleketine gönderildi.

Beşiktaş Vodafone Park'ta 10 Aralık 2016'da oynanan futbol maçının ardından düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan polis memuru Muammer Ateş, 2,5 yıldır tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit Ateş'in cenazesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ait cenaze nakil aracıyla memleketi Bayburt'ta gönderilmek üzere akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı’na getirildi. Havalimanı apronunda şehit için tören düzenlendi. Törene şehidin Annesi Leyla Ateş, babası Orhan Ateş, amcası Kasım Ateş ve yakınlarının yanı sıra İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Önal, İstanbul Havalimanı’ndan sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Emre Erdoğan ve şehidin çok sayıda meslektaşı da törende hazır bulundu. Tören sırasında ayakta durmakta güçlük çeken şehit polis memurunun annesi Leyla Ateş’e iki kadın polis memuru destek oldu. Şehit Muammer Ateş’in cenazesi, törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Bayburt’a gönderildi.

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