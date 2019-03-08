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Şehit Aybüke öğretmeni unutmadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 14:56 | Son Güncelleme

Çorum'da TÜGVA üyesi gençler, Batman'ın Kozluk ilçesinde terör örgütünün silahlı saldırısında şehit düşen 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın'ın mezarına Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil bırakıp dua etti

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir grup genç, Dünya Kadınlar Günü'nde, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı mezarı başında andı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Osmancık temsilcisi Arif Emre Gökel ve TÜGVA üyesi gençler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan öğretmen Yalçın'ın mezarını ziyaret etti.

İlçe şehitliğindeki Yalçın'ın kabri başında dua eden gençler, mezarın üstüne kırmızı karanfil bıraktı.

Gökel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit Yalçın'ın hem öğretmen hem de kadın olarak Türk kadınının sembolü olduğunu söyledi.

Dünya Kadınlar Günü'nün, özünde bir anma günü olduğuna işaret eden Gökel, şunları kaydetti:

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle terör kurşunuyla hayata gözlerini yuman kahraman bir Türk kadınını minnetle yad ediyoruz. Bizler için en zor olanı, öğrencilerini terör kurşunu yüzünden öksüz bırakmış daha 22 yaşında genç bir öğretmeni anmaktır. Temennimiz, terör olmasın, savaş olmasın, Aybüke öğretmen gibi vatan evlatlarını toprağa vermeyelim. Temeli barış üzerine kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti'nin ve 'yurtta barış, dünyada barış' anlayışına sahip Türk milletinin en büyük gayesi, dünya barışının sağlanmasıdır. Bu nedenle terörle mücadele eden ordumuzdan Allah razı olsun. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."

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