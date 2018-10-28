HABER

Şehit Aybüke öğretmenin adı Niğde'de yaşatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 12:04 | Son Güncelleme

Şehit Aybüke öğretmenin adı Niğde'de yaşatılacak

NİĞDE (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında şehit düşen müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ın adı, Niğde'deki Bademdere Şehit Nuri Dayan İlkokulunda yaşatılacak.

Niğde Genç Fenerbahçeliler Derneği tarafından Çamardı ilçesindeki Bademdere Şehit Nuri Dayan İlkokulunda yaptırılan oyun odasına, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ismi verildi.

Dernek Başkanı Ömer Kıymazer, açılış sonrası yaptığı açıklamada, Aybüke öğretmenin ismini en iyi şekilde yaşatacaklarını söyledi.

Köy okullarında çalışmalar yaptıklarını anlatan Kıymazer, "Geçen yıllarda Niğde'de 5 köy okuluna kütüphane oluşturduk. İç dış tadilatını yaptığımız bir okulu boyadık. Yine okullarda giysi ve kırtasiye malzemesi dağıttık. Bu yıl da teröre kurban verdiğimiz Aybüke öğretmenin ismini en iyi şekilde yaşatmak için Şehit Nuri Dayan İlkokulu'na oyun odası yaptık." dedi.

Açılışa, Çamardı Belediye Başkanı Yavuz Soylu, Şehit Aybüke öğretmenin babası Sadık Yalçın, Genç Fenerbahçeliler Derneği üyeleri, öğrenciler ve velileri katıldı.

PARTNERKadın asker Instagram'ı salladıKadın asker Instagram'ı salladı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Sistem faiz üzerine kurulmuşDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Sistem faiz üzerine kurulmuş
Safiye'nin Silopi'den İtalya'ya uzanan başarı öyküsüSafiye'nin Silopi'den İtalya'ya uzanan başarı öyküsü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aybüke öğretmen müzik öğretmeni Niğde Okul oyun odası şehit

En Çok Okunan Haberler

İki yıl boyunca kızına tecavüz etmiş! Ses kayıtları ortaya çıktı

İki yıl boyunca kızına tecavüz etmiş! Ses kayıtları ortaya çıktı

Ankara'da kafası parçalanmış çocuk cesedi bulundu

Ankara'da kafası parçalanmış çocuk cesedi bulundu

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tepebaşı Belediye Başkanı Dr. Ahmet Ataç'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dr. Ahmet Ataç'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: Cumhuriyetin kazanımları vazgeçilmez değerlerimizdir

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: Cumhuriyetin kazanımları vazgeçilmez değerlerimizdir

Tahmazoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı´nı kutladı

Tahmazoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı´nı kutladı

Cumhuriyeti işaret diliyle kutladılar

Cumhuriyeti işaret diliyle kutladılar

Cumhuriyet'in koca çınarları hep onurlu hep gururlu

Cumhuriyet'in koca çınarları hep onurlu hep gururlu

Kocaeli’de binler Cumhuriyet için koştu

Kocaeli’de binler Cumhuriyet için koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.