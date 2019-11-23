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Şehit Aybüke öğretmenin annesi Zehra Yalçın: "Artık özel günleri sevmiyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 15:35 | Son Güncelleme

Batman’ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017’de Belediye Başkanı Veysi Işık’ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaşayan annesi Zehra Yalçın, kızından ayrı üçüncü Öğretmenler Günü’nü buruk geçiriyor.Şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın annesi Zehra Yalçın, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kızı Aybüke’nin ve tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladığını söyledi.Artık özel günleri sevmediğini ifade eden Yalçın, "Mutlu olmadığımız, hep beraber olmadığımız için Anneler Günü, Öğretmenler Günü, bayramlar çok buruk, çok acı geçiyor.

Batman’ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017’de Belediye Başkanı Veysi Işık’ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaşayan annesi Zehra Yalçın, kızından ayrı üçüncü Öğretmenler Günü’nü buruk geçiriyor.
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın annesi Zehra Yalçın, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kızı Aybüke’nin ve tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladığını söyledi.
Artık özel günleri sevmediğini ifade eden Yalçın, "Mutlu olmadığımız, hep beraber olmadığımız için Anneler Günü, Öğretmenler Günü, bayramlar çok buruk, çok acı geçiyor. Özel günleri sevmiyorum artık. Kimse yalnız bırakmıyor. Gençleri, özellikle kız çocuklarını görünce ayrı düşkünüm. Ailenin ikinci kızıydı Aybüke, gülümüzdü, benim ilk göz ağrımdı. Öğrencileri görünce, kadın öğretmenleri görünce içim burkuluyor. Çok seviyorum. kız çocuklarına ayrı düşkünüm. Çok üzülüyorum yanımda olmadığı için, mevlam daha çok seviyormuş" dedi.
Kızının türkü söylediği videoları sürekli izlediğini aktaran Yalçın, şunları kaydetti:
"Eşimin telefonunda videoları var, bir yönden gözümü hiç ayıramıyorum. Sanki yanımdaymış gibi ama bir taraftan da çok üzülüyorum. O klipleri seyredince, şarkılarını duyunca çok kötü oluyorum. Mevlam bütün yavruları esirgesin. Oğlum Karabük Üniversitesinde okuyor, ikinci sınıfta mevlam ona hayırlı ömürler versin."

"Son gün tercih listesinde 18. sıraya Batman’ı yazdı"
Aybüke’nin isteyerek ve zevkle Batman’a gittiğini anlatan Yalçın, "Kendi dalında 14’üncüydü. KPSS’yi es geçtiler o yıl yeni bir sınav ekleyerek. Yüksek olan puanı maalesef düştü. Neye göre verdiler bilemiyorum? 88 puan aldı ama onunla Şanlıurfa’yı, Gaziantep’i yazdı. Eşim ’Batman tarafını kesinlikle yazma’ demişti. Ama son gün evrağını teslim edecek, ’Anne ben bu puanla mümkün değil atanamam. 90 ve üzeri puanı olanlar Şanlıurfa ve Gaziantep’e atanırlar ben yine kalırım. Ben öğretmen olmak istiyorum, boş boş beklemek istemiyorum. Bir daha ki dönemi beklemek istemiyorum’ dedi. Çok ağladı. ’Babam istemiyor ama ben Batman’ı yazacağım’ dedi. 18. tercihi olarak çıktı. Zevkle gitti, Türk bayrağının dalgalandığı her yer vatanımız. Vatanımız çok güzel ama maalesef kötü edenler var. Allah kötü niyetli insanlardan korusun" diye konuştu.
Batman’ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017’de karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, PKK’lı teröristlerce Belediye Başkanı Veysi Işık’ın aracına yönelik düzenlenen saldırıda ağır yaralanmış, genç öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

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