Şehit Aybüke öğretmenin annesi Zehra Yalçın: "Artık özel günleri sevmiyorum"

Batman’ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017’de Belediye Başkanı Veysi Işık’ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaşayan annesi Zehra Yalçın, kızından ayrı üçüncü Öğretmenler Günü’nü buruk geçiriyor.

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın annesi Zehra Yalçın, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kızı Aybüke’nin ve tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladığını söyledi.

Artık özel günleri sevmediğini ifade eden Yalçın, "Mutlu olmadığımız, hep beraber olmadığımız için Anneler Günü, Öğretmenler Günü, bayramlar çok buruk, çok acı geçiyor. Özel günleri sevmiyorum artık. Kimse yalnız bırakmıyor. Gençleri, özellikle kız çocuklarını görünce ayrı düşkünüm. Ailenin ikinci kızıydı Aybüke, gülümüzdü, benim ilk göz ağrımdı. Öğrencileri görünce, kadın öğretmenleri görünce içim burkuluyor. Çok seviyorum. kız çocuklarına ayrı düşkünüm. Çok üzülüyorum yanımda olmadığı için, mevlam daha çok seviyormuş" dedi.

Kızının türkü söylediği videoları sürekli izlediğini aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Eşimin telefonunda videoları var, bir yönden gözümü hiç ayıramıyorum. Sanki yanımdaymış gibi ama bir taraftan da çok üzülüyorum. O klipleri seyredince, şarkılarını duyunca çok kötü oluyorum. Mevlam bütün yavruları esirgesin. Oğlum Karabük Üniversitesinde okuyor, ikinci sınıfta mevlam ona hayırlı ömürler versin."