1994 doğumlu Şenay Aybüke Yalçın 2017'de öğrencilere karneleri dağıtıp evin yolunu tuttuğu sırada kanlı terör örgütü PKK tarafından öldürüldü. Şehit öğretmen ölümünün 4. yılında memketinde anıldı. Peki Şehit Aybüke Yalçın kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? Aybüke Yalçın ile ilgili mesajlar ve sözler!

ŞEHİT AYBÜKE YALÇIN KİMDİR, NE ZAMAN VE NASIL ÖLDÜ?

1994 Çorum, Osmancık doğumlu Şenay Aybüke Yalçın lisenin ardından Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü kazandı ve bu bölümü bitirdi. 2016'da Batman'ın Kozluk ilçesine müzik öğretmeni olarak atandı. Aynı zamanda izci lideriydi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de Belediye Başkanı Veysi Işık’ın aracına PKK tarafından saldırı düzenlendi. Öğrencilerin karnelerini dağıttıktan sonra evine giderken yaralanan genç öğretmen hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 23 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Genç öğretmenin ölümünün ardından mezun olduğu üniversitenin orkestra salonuna onun adı verildi. Şehit öğretmenin kemanı buraya bağışlandı. Batman'a atamasının gerçekleştiğinde Yalçın sosyal medya üzerinden "öğretmen oldum ben" paylaşımı yapmıştı.