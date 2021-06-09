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  4. Şehit Aybüke Yalçın kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? Aybüke Yalçın ile ilgili mesajlar ve sözler!

Şehit Aybüke Yalçın kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? Aybüke Yalçın ile ilgili mesajlar ve sözler!

09.06.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ölümünün 4!üncü yıldönümünde anılıyor. Peki Şehit Aybüke Yalçın kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? Aybüke Yalçın ile ilgili mesajlar ve sözler!

Şehit Aybüke Yalçın kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? Aybüke Yalçın ile ilgili mesajlar ve sözler!

1994 doğumlu Şenay Aybüke Yalçın 2017'de öğrencilere karneleri dağıtıp evin yolunu tuttuğu sırada kanlı terör örgütü PKK tarafından öldürüldü. Şehit öğretmen ölümünün 4. yılında memketinde anıldı. Peki Şehit Aybüke Yalçın kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? Aybüke Yalçın ile ilgili mesajlar ve sözler!

ŞEHİT AYBÜKE YALÇIN KİMDİR, NE ZAMAN VE NASIL ÖLDÜ?

1994 Çorum, Osmancık doğumlu Şenay Aybüke Yalçın lisenin ardından Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü kazandı ve bu bölümü bitirdi. 2016'da Batman'ın Kozluk ilçesine müzik öğretmeni olarak atandı. Aynı zamanda izci lideriydi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de Belediye Başkanı Veysi Işık’ın aracına PKK tarafından saldırı düzenlendi. Öğrencilerin karnelerini dağıttıktan sonra evine giderken yaralanan genç öğretmen hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 23 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Genç öğretmenin ölümünün ardından mezun olduğu üniversitenin orkestra salonuna onun adı verildi. Şehit öğretmenin kemanı buraya bağışlandı. Batman'a atamasının gerçekleştiğinde Yalçın sosyal medya üzerinden "öğretmen oldum ben" paylaşımı yapmıştı.

Şehit Aybüke Yalçın kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? Aybüke Yalçın ile ilgili mesajlar ve sözler!

AYBÜKE YALÇIN İLE İLGİLİ MESAJLAR VE SÖZLER

"Gene hangi duayı okudun anne. Vurulduğum yerde güneş açtı. Yine mi ağlıyorsun anne. cennetime yağmur yağdı.."

"Şahsınıza fenalık eden bir düşmanı affediniz. Lakin vatanınıza, milletinize fenalık eden bir kimseyi asla affetmeyiniz."

"Perdeyi araladığınızda, Güneşi esirgemiyorsa gökyüzü, O güzel günlerin bedelini ödeyen şehitler vardır."

"Vatan, Bayrak için can veren tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı olanlara acil şifalar, kederli ailesine başsağlığı diliyorum.. Milletimizin başı sağ olsun.."

"Şehitler cennetin kapısında, nehrin parlak zinetinde, yeşil çadırdadır. Sabah – akşam rızıkları Cennetten onlara gelir."

"Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu VATAN uğruna can verene."

"Senin kanınla yoğruldu bu kutsal topraklar senin kanınla yeşerdi nefes aldığımız bu ağaçlar gözün arkada kalmasın, ey şehidim!"

"Allah üstünlük bakımından gözyaşını şehitlerin kanı ile eş tuttu."


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