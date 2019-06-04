Şehit babalarının mezarına çizdikleri resimleri bıraktılar

Manisa (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te 301 madencinin yaşamını yitirdiği işçilerden bazılarının defnedildiği Maden Şehitliği'nde, Ramazan Bayramı dolayısıyla duygusal anlar yaşandı.

Soma'daki maden faciasında yaşamını yitirenlerden 39'unun toprağa verildiği şehitlikte, bayramın birinci gününde yoğunluk gözlendi.

Aileler, sabah saatlerinden itibaren ziyaret ettikleri şehitlikte yakınlarının kabri başında dua etti ve Kur'an okudu.

5 yıl önce kaybettikleri babalarıyla bayramlaşan çocuklar ise çizdikleri resimleri mezar başlarına bıraktı.

