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Şehit babası 3 kardeş, evlatlarıyla gururlu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 11:48 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan Hüseyin, Ömer ve Gazi Orçan kardeşler, 1993 ile 2009 yılları arasında birer oğullarını vatani görevleri sırasında terörle mücadelede şehit verdi.

Şehit babası 3 kardeş, evlatlarıyla gururlu

Ömer KOÇ/TÜRKOĞLU (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan Hüseyin, Ömer ve Gazi Orçan kardeşler, 1993 ile 2009 yılları arasında birer oğullarını vatani görevleri sırasında terörle mücadelede şehit verdi. Şehit çocuklarının aynı mahalledeki mezarlarını ziyaret eden Orçan kardeşler, "Bu bir rastlantı değil. Bu Allah'ın bizlere verdiği bir nimettir. Biz bununla gurur duyuyoruz" diye konuştu.
Türkoğlu'nun Beyoğlu Mahallesi'nde yaşamlarını sürdüren Hüseyin, Ömer ve Gazi Orçan kardeşlerin birer oğlu, vatanı teröristlerden korurken şehit oldu.
KUZENLERİN 2'Sİ ŞIRNAK'TA, BİRİ HAKKARİ'DEYDİ
Hüseyin-Elif Orçan'ın 7 çocuğundan biri olan İsmail Orçan (21), piyade er olarak Şırnak'ta vatani görevini yaparken 26 Ağustos 1993'te Cudi Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. 9 çocuk sahibi Ömer-Eşe Orçan çiftinin oğulları Piyade Er Ramazan Orçan (21) ise 17 Mayıs 2005'te Gabar'da üs bölgesine giderken PKK'lı teröristlerin tuzakladığı mayının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Gazi-Nuriye Orçan'ın 6 çocuğundan biri olan Abuzer ise mahallede 'Orçan' soyadının fazla olması nedeniyle soyadını 'Doğan' olarak değiştirdi. Abuzer Doğan, daha sonra girdiği uzman çavuşluk sınavını kazandı. Piyade Uzman Çavuş Abuzer Doğan (33) da, kuzenleri gibi, 28 Mayıs 2009'da Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyona giderken kayalıklardan düşerek şehit oldu.
HÜSEYİN ORÇAN: ACI ACIYA KARIŞINCA ÇOK ZOR OLDU
Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da 3 kardeş, eşleri ve diğer çocuklarıyla birlikte şehit evlatlarının Beyoğlu Mezarlığı'ndaki mezarlarını ziyaret etti. Aile mezarları temizleyip başında dua etti. Şehit babası Hüseyin Orçan (79) acı ve gururu birlikte yaşadıklarını söyledi. Oğlu İsmail'den sonra yeğenleri Ramazan ve Abuzer'in şehit olmasının kendisini çok sarstığını anlatan Hüseyin Orçan, "Allah'a şükürler olsun biz oğlan yetiştirdik, vatanımızı koruması için silah altına gönderdik. Bir yandan çok seviniyorum diğer yandan acı yürekten çıkmıyor. Kardeşimin çocuğunun ölüm haberini de duyunca kendimi kaybettim zaten. Sakinleştirici iğne vurmuşlar. Acı acıya karışınca çok zor oldu. Sonra bir kardeşimin çocuğu da şehit oldu. 3 kardeş. Bunların acısı yürekten çıkmıyor işte" diye konuştu.
ÖMER ORÇAN: ALLAH ÖYLE YAZMIŞ ALNIMIZA
Evladını ve 2 yeğenini kaybetmenin acısını yaşayan çiftçi Ömer Orçan (72), şehit babası olduğu için gurur duyduğunu söyledi. Oğlu askerdeyken eve subayların geldiğini belirten Ömer Orçan, "Subaylar anlatmadan önce benim aklıma geldi 'muhakkak benim oğlum şehit olmuştur' diye. Yoksa subaylar bize gelmezdi. Hangisinin şehit olacağını Allah bilir. Allah'ım öyle yazmış alnımıza. Şehit oldular elhamdülillah" dedi.
GAZİ ORÇAN: RASTLANTI DEĞİL, ALLAH'IN NİMETİ
İşçi emeklisi Gazi Orçan (60) da oğlunun ve 2 yeğeninin vatanı korumak için şehit olduklarını ve onlarla gurur duyduklarını söyledi. Yeğenlerinden sonra oğlunun şehit olacağının hiç aklına gelmediğini belirten Gazi Orçan şunları söyledi:
"Rahmetli babam 'Oğlum ben askerde şehit olmayı istedim ama şehit olamadım' derdi. Babam öldükten sonra 3 torunu şehit oldu. Vatanı korumak için gerekirse biz de gideriz. Elimiz silah tuttuğu müddetçe biz de vatana hayatımızı adarız. Vatan bizim her şeyimizdir. 3 kardeşin 3 şehit vermesi bize göre rastlantı da değil, tesadüf de değil. Cenab-ı Allah'ın bizlere verdiği bir nimet bu. Biz bunu bir nimet olarak görüyoruz ve gurur da duyuyoruz."
BABASININ ŞEHİT OLDUĞU TARİH İLE DOĞUM GÜNÜ AYNI
Şehit kuzenlerden Abuzer Doğan'ın eşi Ayşegül Doğan ise aradan 10 yıl geçmesine rağmen acısının ilk günkü gibi olduğunu söyledi. Şehit Abuzer Doğan ismini taşıyan okulda memur olarak görev yapan Ayşegül Doğan, eşiyle gurur duyduğunu ifade ederek, "Kızım babasını doğum gününde kaybetti. Babasının ölüm yıl dönümü ile kızımın doğum tarihi aynı tarih. Her yıl ilk önce babasının mevlidini okutur, ardından da kızımın doğum gününü kutlarız" dedi.
Televizyonlarda şehit haberleri olduğu zaman eşinin kendisine 'hazırlıklı ol' uyarısında bulunduğunu anlatan Ayşegül Doğan, "En son göreve gitmeden internetten görüntülü konuşmuştuk, 'Hakkını helal et' dedi. O hissetmiş. Eşimin dedesi şehitlik mertebesinin ne demek olduğunu bildiğinden Allah'a sürekli dua edermiş. Kayınvalidem anlatırdı; 'Rabbim bana şehitliği nasip etmedin, çocuklara et. Çocuklarıma etmezsen de torunlarıma nasip et' dermiş dedesi duasında. Kayınvalidem vefat etmeden önce, 'Bence bu dedelerinin duası, o mertebeye gitmek onlara nasip oldu' derdi. Ben de ona inanıyorum" diye konuştu.

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