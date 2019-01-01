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Şehit babası banyoda ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 14:17 | Son Güncelleme

Kayseri'de evinin banyosunda ölü bulunan şehit babasının, banyoyu ısıtmak için sobadan alıp mangala koyduğu közlerden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin ediliyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 83 yaşındaki şehit babası evinin banyosunda ölü bulundu.

Yenice Mahallesi'nde tek başına yaşayan Abdullah Sarıkaya'dan haber alamayan çocukları, eve geldiklerinde babalarını banyoda hareketsiz halde buldu.

Çocuklarının haber vermesi üzerine eve sağlık görevlileri ve polis geldi. Ekipler, Sarıkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Banyoda, üzerinde kömür olan mangal bulundu.

Buradaki incelemenin ardından Sarıkaya'nın cesedi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sarıkaya'nın, banyoyu ısıtmak için sobadan alıp mangala koyduğu közlerden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Sarıkaya'nın, komando er oğlu Celil Sarıkaya'nın 20 Haziran 1994'te Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olduğu öğrenildi.

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