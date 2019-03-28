Saadet Partisi Elmadağ Belediye Başkan Adayı Nuri Yurdakul, şehit babası olarak, partisinin yer aldığı ittifaka tepki göstererek adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Yurdakul, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri için Saadet Partisi'nden Elmadağ Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu anımsatarak, hedefinin Elmadağlı hemşehrilerinin teveccühüyle iş başına gelmek ve Elmadağ'a bugüne kadar yaptığı hizmetlere yenilerini eklemek olduğunu belirtti.

Seçim süreci başladığında, siyaset tarzı ve ilkeleri ile bağdaşmayacak bazı gelişmelerle büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını vurgulayan Yurdakul, şöyle devam etti:

"Bir şehit babası olarak, terör örgütleriyle kol kola girmiş partilerin sadece 'yıkmak' üzerine kurulu ittifaklarını kabullenmem ve içime sindirmem asla mümkün değildir. Terör kadrolarını belediye kadrolarına taşıyacak bir yıkım şebekesinin unsuru olmayı, şehidimizin aziz hatırasına hürmetsizlik olarak addederim. Özellikle Elmadağ'da, Saadet Partisi'nden adaylığımı ve Elmadağlı hemşehrilerimin şahsıma samimi teveccühünü kullanarak, CHP'nin ve ittifak ortaklarının hiç de hak etmediği bir kazanım elde etmesine gönlüm razı olamaz."