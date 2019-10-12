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Şehit babası: “Oğlumun kanı yerde kalmadı, bana söyleseler ben de giderim”

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 12:34 | Son Güncelleme

3 yıl önce Fırat Kalkanı operasyonunda DAEŞ terör örgütünün roket saldırısında şehit olan Astsubay Muhammed Koşan’ın babası, “Devletimizin yanındayız.

3 yıl önce Fırat Kalkanı operasyonunda DAEŞ terör örgütünün roket saldırısında şehit olan Astsubay Muhammed Koşan’ın babası, “Devletimizin yanındayız. Hiçbir zaman televizyonun başından ayrılmıyorum. Benim oğlumun kanı yerde kalmadı, bana söyleseler ben de giderim” dedi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 24 Ağustos 2016 yılında başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı’nda Suriye giden Astsubay Muhammed Koşan, 7 Eylül 2016’da El Bab bölgesinde DAEŞ terör örgütü tarafından yapılan roket saldırısında 3 silah arkadaşıyla birlikte şehit düşmüştü.TSK tarafından Fırat’ın doğusuna Barış Pınarı Harekatı başlatıldı. Harekata şehit Koşan’ın ailesi de destek verirken, görev de hazır olduklarını söyledi.
Barış Pınarı Harekatı’na katılan bütün askerler için dua ettiğini belirten şehit annesi Fatma Koşan, “El Bab’a gitti oğlum ve geri gelmedi. Ama şuan Suriye’de olan hepsi benim çocuklarım. Hepsini çok seviyorum, hepsi benim Muhammed’imdir. Rabbim onları koruyacak Allah’ın izniyle. Bir asker görüyorum sarılmak istiyorum içimden öyle bir geliyor ki Muhammed’im diyorum. Yüce rabbim emretmeseydi böyle olmazdı ama onun emriydi. Güzel bir mertebe verildi oğluma. Acısı çok zordur onu ben çekiyorum. Rabbim tüm annelere sabır versin ve hepsine dua ediyorum rabbim onları korusun diye. Allah onları zalimlerden, o Yahudilerden korusun. Biliyorum ki, Muhammed’im gibi şehit olan herkesin hakkını alıyorlar. Allah yar ve yardımcıları olsun” dedi.

“Oğlum toprağı için gitti”
Oğlunu fakirlik içinde büyüttüğünü söyleyen baba Abdullah Koşan ise “Oğlum vatani görevi için gitti, toprağı için gitti. Allah Recep Tayyip Erdoğan’dan razı olsun. Rabbim onu başımızdan eksik etmesin. Bu teröristler herkesi çok yıprattı. Ben ölmeyene kadar oğlumu da acımı da unutmuyorum. Yirmi yıl fakirlik içinde oğlumu büyüttüm. Şimdi yeniden oralara giden Mehmetçiğin Allah yar ve yardımcıları olsun” diye konuştu.

“Teröristlerin kökünü kurutsunlar”
Oğlunun kanının yerde kalmadığını dile getiren baba Koşan, tekrar görev verilmesi durumunda gideceğini vurgulayarak, “Sanki oğlum yeniden orada ve sanki ben oradayım. Teröristlerin kökünü kurutsunlar. Amerika gibi ülkeler gelip burnumuzun ucunda bizleri öldürüyor. Biz vatanımızı, devletimizi savunuyoruz. Devletimizin yanındayız. Hiçbir zaman televizyonun başından ayrılmıyorum. Benim oğlumun kanı yerde kalmadı, bana söyleseler ben de giderim. Teröristler yüzünden bugüne kadar evimizden olduk, köyümüzden olduk” şeklinde konuştu.

Şehit babası: “Oğlumun kanı yerde kalmadı, bana söyleseler ben de giderim”

Şehit babası: “Oğlumun kanı yerde kalmadı, bana söyleseler ben de giderim”

Şehit babası: “Oğlumun kanı yerde kalmadı, bana söyleseler ben de giderim”

Şehit babası: “Oğlumun kanı yerde kalmadı, bana söyleseler ben de giderim”

Şehit babası: “Oğlumun kanı yerde kalmadı, bana söyleseler ben de giderim”

Şehit babası: “Oğlumun kanı yerde kalmadı, bana söyleseler ben de giderim”

Şehit babası: “Oğlumun kanı yerde kalmadı, bana söyleseler ben de giderim”

Şehit babası: “Oğlumun kanı yerde kalmadı, bana söyleseler ben de giderim”

Şehit babası: “Oğlumun kanı yerde kalmadı, bana söyleseler ben de giderim”

Şehit babası: “Oğlumun kanı yerde kalmadı, bana söyleseler ben de giderim”

Şehit babası: “Oğlumun kanı yerde kalmadı, bana söyleseler ben de giderim”

Şehit babası: “Oğlumun kanı yerde kalmadı, bana söyleseler ben de giderim”

Şehit babası: “Oğlumun kanı yerde kalmadı, bana söyleseler ben de giderim”

Şehit babası: “Oğlumun kanı yerde kalmadı, bana söyleseler ben de giderim”

Şehit babası: “Oğlumun kanı yerde kalmadı, bana söyleseler ben de giderim”

Şehit babası: “Oğlumun kanı yerde kalmadı, bana söyleseler ben de giderim”

Şehit babası: “Oğlumun kanı yerde kalmadı, bana söyleseler ben de giderim”
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