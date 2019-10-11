HABER

Şehit babasından Barış Pınarı Harekatı’na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 16:18 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından icra edilen Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit olan Deniz Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Önal’ın babası, Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi.Suriye’nin Azez bölgesinde mevzide çıkan yangın sonrası yaşanan mühimmat patlamasında ağır yaralanan Malatyalı Piyade Komando Sözleşmeli Er Ramazan Önal, 15 Mart 2019 tarihinde şehit olmuştu.Malatya merkez ilçe Battalgazi Hanımınçiftliği Mahallesi’nde oturan şehidin babası Ramazan Önal, Barış Pınarı Harekatı’na destek verdiğini söyledi.

Şehit babasından Barış Pınarı Harekatı’na destek

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından icra edilen Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit olan Deniz Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Önal’ın babası, Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi.
Suriye’nin Azez bölgesinde mevzide çıkan yangın sonrası yaşanan mühimmat patlamasında ağır yaralanan Malatyalı Piyade Komando Sözleşmeli Er Ramazan Önal, 15 Mart 2019 tarihinde şehit olmuştu.
Malatya merkez ilçe Battalgazi Hanımınçiftliği Mahallesi’nde oturan şehidin babası Ramazan Önal, Barış Pınarı Harekatı’na destek verdiğini söyledi. Türkiye’nin büyük bir devlet olduğunu ifade eden Önal, “Allah yardımcıları olsun. Allah askerlerimizi korusun. İnşallah şehitlerimiz fazla olmaz. Biz Türkiye olarak büyük bir devletiz. Gerekirse şehit de vereceğiz. Allah yollarını açık etsin. İnşallah zaferle çıkarız. İnşallah ölen teröristlerin sayısı artar ve temizleriz orayı. Güvenli bölge oluşur inşallah. Hainlerin de Allah belasını versin. Benim oğlum şehit oldu başka evlere ateş düşmesin” dedi.
“Türkiye bizimdir. Kim olursak olalım, Lazı, Çerkezi, Türkü, gerekirse hepimiz şehit oluruz” diyen Önal, “Birlik ve beraberlik olmamız lazım. Çünkü Türkiye bizimdir, kimsenin değil. Türkü ile Lazı ile Çerkezi ile biz biriz ve beraberiz. Hepimiz de vatanımız için şehit oluruz. Aynı zamanda hain var içimizde. Allah belalarını versin. Şu anki savaşta sivilleri öldürüyorlar diyorlar ama yalan bunlar, karartma amaçlı söylemler, kim görmüş sivili öldürdüklerini. Normal bir vatandaşı öldürseler, zaten 24 saat içerisinde temizlerler o bölgeyi. Bu propagandalara kimse inanmasın. Biz o bölgeyi inşallah temizleriz. Allah yardımcımız olsun. Bu bir savaş sayılır. Bu operasyonda şehitlerimiz de olabilir. Buna da kimse üzülmesin. Vatan için hepimiz ölürüz, konu vatansa gerisi teferruattır” ifadelerini kullandı.
Askerlerin ailelerine ve diğer vatandaşlara mesaj veren Önal, şunları dile getirdi:
“Türk milleti olarak bir olmamız lazım, birlik olmamız lazım. Sonuçta her şey vatan için, tamam hainler olabilir ama vatana hainlik yapan zaten şeref yoksunudur. Bu toprakta yiyor, içiyorsa, ekmeğini yiyorsa yapmaması lazım bunu. Yapan da zaten Allah’ından bulsun.”

Şehit babasından Barış Pınarı Harekatı’na destek

Şehit babasından Barış Pınarı Harekatı’na destek

PARTNER Labirente benziyor! Sazlıkların arasında eşsiz yolculuk Labirente benziyor! Sazlıkların arasında eşsiz yolculuk
Alanya’da Mehmetçiğe mehterli destekAlanya’da Mehmetçiğe mehterli destek
Başkan Çatal, maaşını TSK’ya bağışladıBaşkan Çatal, maaşını TSK’ya bağışladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da doktorlar birbirine girdi! 1 ölü, 1 gözaltı

İstanbul'da doktorlar birbirine girdi! 1 ölü, 1 gözaltı

Putin'den harekatla ilgili ilk açıklama

Putin'den harekatla ilgili ilk açıklama

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

'Koordinatları SDG’ye gönderildi. Birazdan bombalanacaklar'

'Koordinatları SDG’ye gönderildi. Birazdan bombalanacaklar'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri'nin Sarız ilçesi belediye binasında pompalı dehşeti!

Belediye binasında pompalı dehşeti! Kurşun yağdırdı

İstanbul Küçükmece'de 20 saatlik su kesintisi! İSKİ duyurdu

İSKİ duyurdu: 20 saatlik su kesintisi

Son dakika! YPG/PKK'lı teröristlerden Suruç'taki sivillere havan mermili saldırı: 2 şehit

Yine sivilleri hedef aldılar! 2 şehit...

Barış Pınarı Harekatı'nda Ayn El Arab'daki terör hedefleri, top atışları ile vuruldu

Ayn El Arab'daki terör hedefleri, top atışları ile vuruldu

Barış Pınarı Harekatı'nda yerli teknoloji vurgusu

Barış Pınarı Harekatı'nda yerli teknoloji vurgusu

Siirt’te Kur’an kursu binasında yangın paniği! 80 kişi tahliye edildi

Kur’an kursunda yangın paniği! 80 kişi tahliye edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.