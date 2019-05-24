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Şehit babasından çocuk İftarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 22:17 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen Geleneksel Çocuk İftarı ile bin 500 çocuk iftarda buluştu.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen Geleneksel Çocuk İftarı ile bin 500 çocuk iftarda buluştu. Bu yıl düzenlenen çocuk iftarını Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mesut Demir’in babası Bekir Demir verdi.

2011 yılından bugüne Sındırgı İlim Yayma Cemiyeti tarafından geleneksel hale getirilen çocuk iftarı bu yıl da bin 500’e yakın çocuğun katılımı ile Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Bitlis’in’in Hizan ilçesinde, PKK’lı teröristlerin yola döşedikleri patlayıcıyı askeri konvoyun geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu şehit düşen Sındırgı Dedeler Mahallesi sakinlerinden Jandarma Uzman Onbaşı Mesut Demir’in babası Bekir Demir, “Ben bir oğlumu kaybettim vatan için. Rabbim bize sabrını verdi. Buradaki binlerce çocuğun yüzü solmasın, ülkemizin bütünlüğü bölünmesin diye kaybettik Mesut’umu. Çocuklarımız hep gülecek. Bu çocuklar benim çocuklarım, bizim çocuklarımız. Rabbim bu mübarek günlerde birliğimizi bozmasın" sözleri ile duygularını dile getirdi.

"Ramazan ayının maneviyatı unutulmasın"
İlim Yayma Cemiyeti Sındırgı Şube Başkanı Salih Durak “İftarımıza destek veren esnaflarımıza, hayırsever vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Ayrıca çocuklara bire bir hizmet eden yönetim kurulu üyelerine, imam hatiplere, öğretmenlere, İmam Hatip Lisesi öğrencilerimize belediye personeline ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Özellikle evin tek evladını bu topraklar için şehit veren Bekir amcamıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bu yıl ki organizasyonumuzun maddi boyutunu onlar karşıladı. Allah razı olsun“ dedi.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Çocuklarımızın yüzünde bu güzel sevinci görmek onlarla birlikte orucumuzu açmak güzel bir duygu. 1993 yılında ilçemizde kurulmasını sağladığımız İlim Yayma Cemiyetimiz yönetim kurulu üyeleri ile birlikte sağ olsun bu şekilde güzel organizasyonlara imza atıyorlar. 2011’den bu yana geleneksel hale gelen bir çocuk iftarımız var. Çoğu ilçede ya da il de yapılmayan bir organizasyonu Cumhuriyet Meydanımızda gerçekleştiriyoruz. Başta cemiyetimiz ve hayır sever vatandaşlarımız olmak üzere emeği geçen herkesi özellikle Şehidimiz Mesut Demir’in babası Bekir amcamızı tebrik ediyorum. Çocuklarımızı maneviyata eriştirecek, ahlaki değerleri unutturmayacak nice projeleri birlikte hayata geçirebilmek dileğiyle. Onlar bizim geleceğimiz. Biz bu gün onlara daha güzel bir gelecek bırakmak için hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Ancak sadece fiziki hizmet yetmiyor. Ahlaklı, vatanına, milletine, dinine saygılı gençlik yetiştirmek en önemli unsurdur. Bizlerde gençlerimize, çocuklarımıza katkı sağlayacak her türlü organizasyonda yerimizi alıyor, sonuna kadar desteklerimizi sunuyoruz“ dedi.

İftar yemeği programında İmam Hatip Lisesi ilahi korosu birbirinden güzel ilahilerle meydana coşku katarken, çocuklara dondurma ikramı gerçekleştirildi. Teravih namazı sonrasında ise şişme oyun parkları, yüz boyama ve yarışmalar iftara katılan çocuklar için hizmet verdi.

Ramazan aynın maneviyatını çocuklara yaşatmak adına İlim Yayma Cemiyeti Sındırgı Şubesi, Sındırgı Belediyesi, hayırsever esnaf ve vatandaşların yardımları ile düzenlenen çocuk iftarına Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Şehit babası Bekir Demir, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Aldemir, MHP İlçe Başkanı İsmail Tavşanoğlu, İlçe Müftüsü Sedat Çakar, Gençlik ve Spor Müdürü Rahmi Yörük, çocuklar ve aileleri katıldı.

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