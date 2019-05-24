Şehit babasından çocuk İftarı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen Geleneksel Çocuk İftarı ile bin 500 çocuk iftarda buluştu. Bu yıl düzenlenen çocuk iftarını Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mesut Demir’in babası Bekir Demir verdi.

2011 yılından bugüne Sındırgı İlim Yayma Cemiyeti tarafından geleneksel hale getirilen çocuk iftarı bu yıl da bin 500’e yakın çocuğun katılımı ile Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Bitlis’in’in Hizan ilçesinde, PKK’lı teröristlerin yola döşedikleri patlayıcıyı askeri konvoyun geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu şehit düşen Sındırgı Dedeler Mahallesi sakinlerinden Jandarma Uzman Onbaşı Mesut Demir’in babası Bekir Demir, “Ben bir oğlumu kaybettim vatan için. Rabbim bize sabrını verdi. Buradaki binlerce çocuğun yüzü solmasın, ülkemizin bütünlüğü bölünmesin diye kaybettik Mesut’umu. Çocuklarımız hep gülecek. Bu çocuklar benim çocuklarım, bizim çocuklarımız. Rabbim bu mübarek günlerde birliğimizi bozmasın" sözleri ile duygularını dile getirdi.

"Ramazan ayının maneviyatı unutulmasın"

İlim Yayma Cemiyeti Sındırgı Şube Başkanı Salih Durak “İftarımıza destek veren esnaflarımıza, hayırsever vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Ayrıca çocuklara bire bir hizmet eden yönetim kurulu üyelerine, imam hatiplere, öğretmenlere, İmam Hatip Lisesi öğrencilerimize belediye personeline ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Özellikle evin tek evladını bu topraklar için şehit veren Bekir amcamıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bu yıl ki organizasyonumuzun maddi boyutunu onlar karşıladı. Allah razı olsun“ dedi.