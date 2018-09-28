Şehit babasını darbeden MHP'li başkan görevden alındı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bisikletiyle trafikte ilerleyen şehit babası Bahri Atakul'u, yol verme meselesi nedeniyle darbeden MHP Dalaman İlçe Başkanı Hasan Şimşek görevden alındı.

MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Muğla'nın Dalaman ilçesinde şehit babası Bahri Atakul'u darbeden MHP Dalaman İlçe Başkanı Şimşek'in olaydan bir gün sonra görevinden alındığı ve üst kurul üyeliğinin de düşürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, MHP Teşkilat Başkanlığı'nın devreye girmesiyle Şimşek'in istifasını verdiği belirtildi.

Muğla'nın Dalaman İlçesi Atatürk Bulvarı'nda bisikletiyle seyir halindeki şehit babası Bahri Atakul, yol verme meselesi dolayısıyla tartıştığı Hasan Şimşek tarafından darbedilmişti.

Atakul'un oğlu Jandarma Komando Er Hamza Atakul, 14 Mart 1993'te Mardin'in Midyat ilçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşmüştü.

