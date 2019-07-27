Şehit babasının fotoğrafına baktı

Emniyet Müdürünün konuşması duygulandırdı

Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper törende yaptığı konuşmada, alanda bulunan binlerce kişiyi hem duygulandırdı hem de gururlandırdı.

Metin Alper konuşmasında, “Adıyaman bu gün şehidine sahip çıktı. Adıyaman bu gün bayrağına, ezanına, dinene, mukaddesatına sahip çıktı. Taha kardeşimiz sürekli eşine şehit olacağını ifade ettiğini ve 27 Temmuz günü hain saldırıda şehit düştü. Adıyaman bugün şehidine, bayrağına sahip çıktı. Ezanına, dinine, mukaddesatına sahip çıktı. Ey hainler, ey hainlerin işbirlikçileri, sizlere kim sahip çıkacak, sizleri kim bayrakla, ezanla gönderecek, sizlerin bu sonu belli olmayan yolculuğunuzun sonunu en sonunda göreceğiz. Ey Taha kardeşim ben senden razıyım. Ya Rabbi ben şahidim ki Taha kardeşim annesinden emdiği sütü hakkını sonuna kadar verdi. Kendisine giydirilen polis üniformasının hakkını sonuna kadar verdi. Kendisine bayrağın, silahın sonuna kadar hakkını verdi. Ben şahidim sende şahit ol ya Rabbi. Silah arkadaşları da şahit ya Rabbi. Bugün bütün Adıyaman şahit ya Rabbi. Sen de şahit ol ya Rabbi. Adıyaman bugün şehidini bayrağına sardı, Adıyaman bugün şehidini ay yıldızlı bayrağına sardı. Şair ne demişti ey şehit oğlu şehit istemeden benden makber sana avucunu, kucağını açmış bekliyor peygamber demişti. Adıyamanlı bugün şehidini Peygamberin kucağına gönderiyor. Allah’a gönderiyor. Ey hainler, ey fareler, ey fare gibi deliklerde gezenler siz kimin kucağına gideceksiniz. Siz kimin kucağına oturacaksınız. Bu Adıyamanlı bunun hesabını soracak bu askerlerimiz, bu polislerimiz, bu jandarma özel hareket bunun da hesabını soracak” dedi

Metin Alper’in konuşmasını alanda bulunanların alkışlarıyla kesildi.

Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşcı’nın duasının ardından, Emniyet Müdürü Metin Alper başta olmak üzere polisler, tabutu sırtladı. Cenaze aracına götürülen şehidin tabutu daha sonra Adıyaman Havalimanına götürüldü.

Şehidin cenazesi uçak ile memleketi Kayseri’ye gönderildi.

