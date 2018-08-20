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Şehit babasının mezarını ziyaret eden minik Eymen'in yürek burkan sözleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 14:54 | Son Güncelleme

SAMSUN'da Kurban Bayramı arifesinde şehit yakınları, şehitlikleri ziyaret edip Kuran okudu.

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da Kurban Bayramı arifesinde şehit yakınları, şehitlikleri ziyaret edip Kuran okudu. Iğdır'da PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Burak Zor'un mezarını ziyaret edip, sulayan Eymen Zor (5), "Babacığım, kalk bana sarıl, seni çok özledim" demesi yürek burktu. Şehit yakınları, Kurban Bayramı arifesinde şehitlikleri ziyaret ederek mezarların başında Kuran-ı Kerim okuyup, dua etti. Asri Mezarlık ve Kıranköy Mezarlığı'nda bulunan şehitliklere gelen aileler, şehitlerin kabirleri başında duygulu anlar yaşadı. Eymen Zor da annesi Cansu Zor ile birlikte Kıranköy Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği'ne gelerek, şehit babasının mezarını ziyaret etti. 2015 yılında Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyü yakınlarında, PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan 13 polisten Burak Zor'un mezar taşını öpen Eymen Zor, ardından su döktü. Eymen Zor'un bu sırada "Babacığım, kalk bana sarıl, ben seni çok özledim" demesi, mezarlıkta bulunanları duygulandırdı.

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