HABER

Şehit babasının naaşı oğlunun yanına defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 15:12 | Son Güncelleme

Hatay’da, 2015 yılında kameralar önünde oğlunun şehadet haberinin verilmesiyle büyük üzüntü yaşayan Hacı Mehmet Tuhal, 4 yıl sonra yaşamını yitirdi.

Hatay’da, 2015 yılında kameralar önünde oğlunun şehadet haberinin verilmesiyle büyük üzüntü yaşayan Hacı Mehmet Tuhal, 4 yıl sonra yaşamını yitirdi. Şehit babası Tuhal’ın vasiyeti üzerine naaşı, oğlunun mezarının yanına defnedildi.
2015 yılında Hakkari’de PKK’nın yola döşediği bombayı uzaktan kumandayla patlatması sonucu şehit düşen polis memuru Mehmet Tuhal’ın, Hassa ilçesi Yukarıbucak Mahallesi’nde yaşayan annesi ve babasına acı haber kameralar önünde verilmişti. Bir süredir hastalıklarla mücadele eden acılı baba 4 yıl sonra hayatını kaybetti. Şehit babası Tuhal’ın vasiyeti üzerine naaşı, oğlunun mezarının yanına defnedildi.
Cenaze törenine Hassa Kaymakamı Yusuf Turan, Hassa Belediyesi başkan adayları ve şehit ailesinin yakınları katıldı.

Şehit babasının naaşı oğlunun yanına defnedildi

Şehit babasının naaşı oğlunun yanına defnedildi

Şehit babasının naaşı oğlunun yanına defnedildi

Şehit babasının naaşı oğlunun yanına defnedildi

Şehit babasının naaşı oğlunun yanına defnedildi

Şehit babasının naaşı oğlunun yanına defnedildi

Şehit babasının naaşı oğlunun yanına defnedildi

Şehit babasının naaşı oğlunun yanına defnedildi

Şehit babasının naaşı oğlunun yanına defnedildi

Şehit babasının naaşı oğlunun yanına defnedildi

Şehit babasının naaşı oğlunun yanına defnedildi

Şehit babasının naaşı oğlunun yanına defnedildi

Şehit babasının naaşı oğlunun yanına defnedildi

Şehit babasının naaşı oğlunun yanına defnedildi

Şehit babasının naaşı oğlunun yanına defnedildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

New York Times'ten olay yaratacak 'nükleer silah' iddiası

New York Times'ten olay yaratacak 'nükleer silah' iddiası

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Yok böyle vurgun! Aynı otomobili 85 kişiye satmışlar

Yok böyle vurgun! Aynı otomobili 85 kişiye satmışlar

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor

Türk mühendisler yaptı! İşte özellikleri...

37 yıl sonra aynı makam odasında

37 yıl sonra aynı makam odasında

'12 aylık kazılarla Harran'ın kalıcı listeye girmesi kolaylaşacak'

12 aylık kazılarla Harran'ın kalıcı listeye girmesi kolaylaşacak

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Mahkemede eşini bile inkar etti!

Mahkemede eşini bile inkar etti!

Ayağı kesilen buzağıya evde bakıyorlar

Ayağı kesilen buzağıya evde bakıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.