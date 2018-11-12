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Şehit babasının sözleri gündeme damga vurdu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 12:08 | Son Güncelleme

Şırnak'ta şehit olan Uzman Çavuş Ünal Olgun'un babası Asım Olgun, "Millet sağ olsun, isteriz ki bir tane daha şehit verelim. Biz bir şehit daha vermeye hazırız. Yeter ki vatan sağ olsun’’ dedi. Acılı babanın sözleri gündeme damga vurdu.

Şehit babasının sözleri gündeme damga vurdu!

PKK'lı teröristlere yönelik operasyonların sürdüğü Şırnak Gabar Dağı bölgesi Gömeç kırsalında 2 asker şehit oldu. Şehit olan askerden Uzman Çavuş Ünal Olgun'un Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'ndeki evine acı haber ulaştırıldı. Evin önünde taziye çadırı kurulup, dev Türk Bayrağı asılırken, babanın feryadı ise yürekleri dağladı. Yenişehir Havalimanı'nda hava muhalefeti olduğu için şehit asker yarın törenle toprağa verilecek.

2 ÇOCUĞU VARMIŞ

Şehadet haberi Olgun ailesinin evine ateş düşürdü. Erzurum'un Şenkaya ilçesi Atyolu Köyü'nde vefat eden babaanne Suna Ocak'ın cenazesine giden şehidin anne ve babası Güleser - Asım Olgun çifti geri dönerek Bursa'ya geldi.
Eşinin şehit olduğu öğrenen Ceylan Olgun ise fenalık geçirerek Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Görev yeri Bingöl'den geçici görevle Şırnak'a giden Uzman Çavuş Ünal Olgun'un 3 yaşında Mesut ve 5 yaşında Ceren isminde 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

Türk Bayrağı asılan şehidin evinde Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi.

'BİZ BİR ŞEHİT DAHA VERMEYE HAZIRIZ'

Baba Asım Olgun, "Vatan sağ olsun"derken sözlerini şöyle sürdürdü: "Millet sağ olsun, isteriz ki bir tane daha şehit verelim, yeter ki vatan millet sağ olsun. Başka bir şey diyeceğim yok. Allah bizlere verdiği bu acıyı vatandaşlarımıza, insanlarımıza, milletimize vermesin. Biz bir şehit daha vermeye hazırız. Yeter ki vatan sağ olsun’’ diye feryatta bulundu.
Olgun'un cenazesi yarın Gürsu Merkez Camiinde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Gürsu'da sonsuzluğa uğurlanacak.

2 çocuk babası Şehit Ünal Olgun'un şehadete eriştiği gün babaannesi Suna Ocak'ın da hayatını kaybettiği öğrenildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Sen bir şehit daha ver... Ama unutma oğlunu askere göndermeyenler el üstünde tutuluyor.
@merihasli bunu anne babalara soruyorum genclere degil.. öelecegini bilseniz cocugunuzu askere gönderirmisiniz savaş hali dısında..
ŞEHİT AILELERE EV ARABA TOPLU MAAŞ VE AYLIK ASKER MAAŞI ARTIK HERKES BUNLARA SAHİP OLMAK İÇİN BÜTÜN ERKEK EVLATLARINI SEFERBER EDİYOR
1-Şehitlik iyi bir şey olsaydı zenginler fakirlere bırakmazdı. yada 2- Zenginler şehitlik mertebesine inanmıyor. Dolayısıyla ALLAH'A inanmıyor.
@cahitcihat Ben göndermem. Savaş olursa kendimde giderim. O ayrı.
is bulamadığından uzman çavuş olmuştur. türkiye de çok büyük bir ekonomik kriz var ne yapsın gençler. mecbur paralı asker olacak
herkes göndersin sende ver bende veriyim evladımı ama herkes göndersin.çürük raporu alıp at üstünde ok atıyo bide kaçımız at biniyo diyo at binen adam hiç birşey yapmıyorsa gitsin yazıcı olsun bişey olsun ama üniformayı giysin giysin ki vatandaş desin benim başkanım milletvekilimin oğlu bile gidiyo benimde canım feda desin
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