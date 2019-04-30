Şehit Başsavcı Uzun'un adı kütüphanede yaşatılacak

Bülbül, "İnsanları suçtan ve suça iten etkenlerden koruyan en önemli unsurun eğitim olduğu tartışmasız bir gerçektir. Kitaplarla, bilgiyle ve bilimle sıkı bağ kuran toplumlarda suç oranlarının düşük olması, bunun önemli bir göstergesidir. Bu bakış açısıyla açtığımız her kütüphanenin bir cezaevi kapattığını söylemek mümkündür. Kütüphanenin okulumuza ve öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bülbül, bu kapsamda 2018 yılından itibaren bağışlanan 650'ye yakın kitapla Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, 2012 yılında Tunceli'nin Ovacık ilçesinde şehadet mertebesine yükselen Başsavcı Murat Uzun'un adını taşıyan kütüphane oluşturulduğunu bildirdi.

Şehit Başsavcı Murat Uzun'un eşi Cihan Uzun ise 7 yıldır eşinin adının yaşatılması için birbirinden değerli açılışlara katıldığını anlatarak, "Eşim, 34 yıllık ömrünün yaklaşık 28 yılını okumaya adamış, cehalet düşmanı, 'Boş zamanlarımda kitap okurum' cümlesine tahammül edemeyen, kitapla geçirilen zamanın en dolu ve en kıymetli zaman olduğuna inanan bir insandı. İlk kez eşimin adı bir kütüphaneye veriliyor. Bu da beni ayrıca gururlandırıyor." dedi.

Konuşmaların ardından kütüphane açılışında emeği geçenlere plaket verildi.

Daha sonra kütüphanenin açılış kurdelesi, Cihan Uzun ve çocukları tarafından kesildi.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Kemal Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, Çarşamba Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hacı Toraman ile öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

