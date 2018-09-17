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Şehit bebeğin isminin verildiği okulda ilk ders zili

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 12:37 | Son Güncelleme

Şehit bebeğin isminin verildiği okulda ilk ders zili

SİVAS (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya ile şehit düşen 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın isminin verildiği Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki anaokulda ilk ders zili çaldı.

Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya Anaokulu'nda yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla düzenlenen programda ilk ders zilini, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen çaldı.

Ergen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diledi.

Yeni eğitim öğretim yılını Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya Anaokulu'nda başlatmak istediklerini dile getiren Ergen, "Hedefimiz, yavrularımızı vatanına, milletine bağlı, sevdalı birer kişi olarak yetiştirmek. Şehit Bedirhanlar bir daha olmasın, bu vatana göz dikmiş hainler bir daha hayat bulmasın düşüncesiyle bu yavrularımızı öğretmenlerimizle yetiştiriyoruz." diye konuştu.

Şehit bebek Bedirhan Mustafa ve annesi şehit Nurcan Karakaya'yı rahmet ve minnetle andıklarını ifade eden Ergen, "Birliğimizin, beraberliğimizin daim olmasını, temenni ediyorum. Bu vatan hainlerine de fırsat verilmemesi temennisi ile tüm yavrularımızı, öğretmenlerimizi ve velilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya (25) ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'nın cenazeleri, 1 Ağustos'ta memleketleri Sivas'ın Şarkışla ilçesinde toprağa verilmişti.

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