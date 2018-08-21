Şehit bebek ve annesinin evinde hüzünlü bayram

İrfan ÖZŞEKER/ŞARKIŞLA(Sivas),(DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa ile birlikte şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya'nın, Şarkışla'daki baba evinde hüzünlü bayram yaşanıyor.
Yüksekova'da 31 Temmuz'da otomobiliyle seyir halinde olan Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın eşi Nurcan Karakaya ve oğlu 10 aylık Bedirhan Mustafa, yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Bebeği ile Bedirhan Mustafa ile şehit olan Nurcan Karakaya'nın Şarkışla'daki baba evinde hüzünlü bayram yaşanıyor. Bayram dolayısıyla eve gelen aile yakınları taziyelerini ileterek Kuran-ı Kerim okuyor. Şehit Nurcan Karakaya'nın annesi Suudiye Demir, kızı ve torununun hatırasını yaşatmak için evine yaptırılan anı köşesinin yanından ayrılmazken, kızına ve torununa olan hasretini fotoğraflara bakarak gidermeye çalışıyor.
Bu arada şehit anne-oğulun Şarkışla Garnizon Şehitliği'ndeki mezarına ziyaretler devam ediyor. Bayramın ilk gününde mezarları ziyaret edenler şehit anne ve bebeği için de dua etti.
FOTOĞRAFLI
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