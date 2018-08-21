HABER

Şehit bebek ve annesinin evinde hüzünlü bayram

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 13:17 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 10 aylık bebeği Bedirhan  Mustafa ile birlikte şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya'nın, Şarkışla'daki baba evinde hüzünlü bayram yaşanıyor.  Yüksekova'da 31 Temmuz'da otomobiliyle seyir halinde olan Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın eşi Nurcan Karakaya ve oğlu 10 aylık Bedirhan Mustafa, yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu.

Şehit bebek ve annesinin evinde hüzünlü bayram

İrfan ÖZŞEKER/ŞARKIŞLA(Sivas),(DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa ile birlikte şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya'nın, Şarkışla'daki baba evinde hüzünlü bayram yaşanıyor.
Yüksekova'da 31 Temmuz'da otomobiliyle seyir halinde olan Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın eşi Nurcan Karakaya ve oğlu 10 aylık Bedirhan Mustafa, yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Bebeği ile Bedirhan Mustafa ile şehit olan Nurcan Karakaya'nın Şarkışla'daki baba evinde hüzünlü bayram yaşanıyor. Bayram dolayısıyla eve gelen aile yakınları taziyelerini ileterek Kuran-ı Kerim okuyor. Şehit Nurcan Karakaya'nın annesi Suudiye Demir, kızı ve torununun hatırasını yaşatmak için evine yaptırılan anı köşesinin yanından ayrılmazken, kızına ve torununa olan hasretini fotoğraflara bakarak gidermeye çalışıyor.
Bu arada şehit anne-oğulun Şarkışla Garnizon Şehitliği'ndeki mezarına ziyaretler devam ediyor. Bayramın ilk gününde mezarları ziyaret edenler şehit anne ve bebeği için de dua etti.

FOTOĞRAFLI

Şehit bebek ve annesinin evinde hüzünlü bayramŞehit bebek ve annesinin evinde hüzünlü bayramŞehit bebek ve annesinin evinde hüzünlü bayramŞehit bebek ve annesinin evinde hüzünlü bayram

PARTNERPetrol kralının araba koleksiyonu dudak uçuklatıyor!Petrol kralının araba koleksiyonu dudak uçuklatıyor!
Kazada tekerlekli sandalyeye mahkum olan başkan, kuralları ihlal eden sürücüleri uyardıKazada tekerlekli sandalyeye mahkum olan başkan, kuralları ihlal eden sürücüleri uyardı
İzmir'de kurban kesim yerleri yetersiz kaldıİzmir'de kurban kesim yerleri yetersiz kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na canlı yayında saldırı!

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na canlı yayında saldırı!

Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt

Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt

Dedryck Boyata Fenerbahçe'nin radarına girdi

Dedryck Boyata Fenerbahçe'nin radarına girdi

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti'de FETÖ krizi! İstifa haberi geldi

İYİ Parti'de FETÖ krizi! İstifa haberi geldi

Eşine 'Hişttt' diye seslenen yandı!

Eşine 'Hişttt' diye seslenen yandı!

Adnan Oktar milyon dolarlarla oynuyormuş!

Adnan Oktar milyon dolarlarla oynuyormuş!

Güzelliğini kullanıp plan yapıyordu! Kendi de tuzağa düştü

Güzelliğini kullanıp plan yapıyordu! Kendi de tuzağa düştü

İfadesinde korkunç gerçeği itiraf etti!

İfadesinde korkunç gerçeği itiraf etti!

'Yeter daha fazla germe ortamı'

'Yeter daha fazla germe ortamı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.