HABER

Şehit bebek ve annesinin evinde hüzünlü bayram

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 15:26 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa ile birlikte şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya'nın, Şarkışla'daki baba evinde hüzünlü bayram yaşanıyor.

İrfan ÖZŞEKER/ŞARKIŞLA(Sivas),(DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa ile birlikte şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya'nın, Şarkışla'daki baba evinde hüzünlü bayram yaşanıyor. Yüksekova'da 31 Temmuz'da otomobiliyle seyir halinde olan Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın eşi Nurcan Karakaya ve oğlu 10 aylık Bedirhan Mustafa, yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Bebeği ile Bedirhan Mustafa ile şehit olan Nurcan Karakaya'nın Şarkışla'daki baba evinde hüzünlü bayram yaşanıyor. Bayram dolayısıyla eve gelen aile yakınları taziyelerini ileterek Kuran-ı Kerim okuyor. Şehit Nurcan Karakaya'nın annesi Suudiye Demir, kızı ve torununun hatırasını yaşatmak için evine yaptırılan anı köşesinin yanından ayrılmazken, kızına ve torununa olan hasretini fotoğraflara bakarak gidermeye çalışıyor. Bu arada şehit anne-oğulun Şarkışla Garnizon Şehitliği'ndeki mezarına ziyaretler devam ediyor. Bayramın ilk gününde mezarları ziyaret edenler şehit anne ve bebeği için de dua etti.

PARTNEREce Uslu düzdün fiziği ile dikkat çektiEce Uslu düzdün fiziği ile dikkat çekti
Kaldırımlarda kurban etinden kıyma çekimiKaldırımlarda kurban etinden kıyma çekimi
Önlem alındı; Boğaz bu kez kırmızıya bürünmediÖnlem alındı; Boğaz bu kez kırmızıya bürünmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Yeter daha fazla germe ortamı'

'Yeter daha fazla germe ortamı'

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

Dedryck Boyata Fenerbahçe'nin radarına girdi

Dedryck Boyata Fenerbahçe'nin radarına girdi

Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt

Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na canlı yayında saldırı!

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na canlı yayında saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Partili'li vekilin imam kardeşine TBMM'de görev

AK Partili'li vekilin imam kardeşine TBMM'de görev

Aleyna'nın babasından ağlatan istek

Aleyna'nın babasından ağlatan istek

'Kurban' cinneti! Torununu öldürüp intihar etti

'Kurban' cinneti! Torununu öldürüp intihar etti

Keçi 3'üncü kattan adamın üzerine düştü!

Keçi 3'üncü kattan adamın üzerine düştü!

Korkunç işkencenin görüntüleri ortaya çıktı!

Korkunç işkencenin görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika! S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı

Son dakika! S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.