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Şehit Bedirhan bebeğin adı,Yüksekova'da parkta yaşatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 20:17 | Son Güncelleme

HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının infilat etmesi sonuc hain tuzakta annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit olan 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın ismi, Düzce Belediyesi tarafından Yüksekova’da yapılacak olan parka verilecek.

Şehit Bedirhan bebeğin adı,Yüksekova'da parkta yaşatılacak

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının infilat etmesi sonuc hain tuzakta annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit olan 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın ismi, Düzce Belediyesi tarafından Yüksekova’da yapılacak olan parka verilecek.
Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, PKK’lı teröristler tarafından gerçekleştirilen hain tuzakta annesi ile birlikte şehit olan Bedirhan Karakaya adına park yapmak için Hakkari’nin Yüksekova ilçesine geldi. Kardeş Belediyecilik Protokolü kapsamında, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı ile görüşen Düzce Belediye Başkanı Ay, belediyenin ilçe merkezinde sürdürdüğü yol ve alt yapı çalışmaları ile yapımı devam eden TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu. Başkan Ay, protokolü kapsamında, Yüksekova ilçesine, PKK’lı teröristlerin şehit ettiği Bedirhan bebek adına park yapacaklarını belirterek, “Yeni parkın projelerini çizdik. Gerekli konuşmaları gerçekleştireceğiz. Bu parkımızın adı da, Yüksekova Birlik, Kardeşlik ve Bedirhan Karakaya Parkı olacak. Bu parkı yapmaktan çok mutluluk duyacağız. Yüksekova’da çok iyi karşılandım. Bundan dolayı da Kaymakam Bey başta olmak üzere herkese çok teşekkür ederim. Kardeşliğimiz devam edecek” dedi.

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Olay, 31 Temmuz 2018 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelen acı haber Türkiye'yi yasa boğmuştu. Yüksekova ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kalane Üs Bölgesinde görev yapan astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı ve mutfak tüpü ile güçlendirdiği belirlenen el yapımı patlayıcının infilak etti. Patlamada, Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya şehit olmuştu.

Şehit Bedirhan bebeğin adı,Yüksekova'da parkta yaşatılacakŞehit Bedirhan bebeğin adı,Yüksekova'da parkta yaşatılacakŞehit Bedirhan bebeğin adı,Yüksekova'da parkta yaşatılacakŞehit Bedirhan bebeğin adı,Yüksekova'da parkta yaşatılacak

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