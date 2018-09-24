Şehit Bedirhan bebeğin adı,Yüksekova'da parkta yaşatılacak

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının infilat etmesi sonuc hain tuzakta annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit olan 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın ismi, Düzce Belediyesi tarafından Yüksekova’da yapılacak olan parka verilecek.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, PKK’lı teröristler tarafından gerçekleştirilen hain tuzakta annesi ile birlikte şehit olan Bedirhan Karakaya adına park yapmak için Hakkari’nin Yüksekova ilçesine geldi. Kardeş Belediyecilik Protokolü kapsamında, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı ile görüşen Düzce Belediye Başkanı Ay, belediyenin ilçe merkezinde sürdürdüğü yol ve alt yapı çalışmaları ile yapımı devam eden TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu. Başkan Ay, protokolü kapsamında, Yüksekova ilçesine, PKK’lı teröristlerin şehit ettiği Bedirhan bebek adına park yapacaklarını belirterek, “Yeni parkın projelerini çizdik. Gerekli konuşmaları gerçekleştireceğiz. Bu parkımızın adı da, Yüksekova Birlik, Kardeşlik ve Bedirhan Karakaya Parkı olacak. Bu parkı yapmaktan çok mutluluk duyacağız. Yüksekova’da çok iyi karşılandım. Bundan dolayı da Kaymakam Bey başta olmak üzere herkese çok teşekkür ederim. Kardeşliğimiz devam edecek” dedi.