Şehit Bedirhan bebeğin ismi Hakkari'deki parkta yaşatılacak

İlçenin Kışla, Orman ve Güngör mahallelerinde devam eden yol çalışmalarını inceleyen Ay ve beraberindekiler, daha sonra terör mağduru vatandaşlar için Toplu Konut İdaresince (TOKİ) yaptırılan konutları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Bu kapsamda incelemelerde bulunmak üzere beraberindeki heyetle Yüksekova'ya gelen Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Selahaddin Eyyubi Havalimanında Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı ve belediye yetkililerince karşılandı.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Yüksekova Belediyesi ile "Kardeş Belediye" olan Düzce Belediyesi, ilçeye modern park yaptıracak.

Yüksekova'da yeni modern bir park yapacaklarını belirten Ay, "Bunun projelerini çizdik ve görüşmelerini yapacağız. Parka 'Yüksekova-Düzce kardeşlik' ve Yüksekova'da PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit düşen 11 aylık Bedirhan Karakaya'nın ismini vereceğiz. O yüzden bu parkı yapmaktan çok mutlu olacağız." ifadelerini kullandı.

Ay, kendisine ve heyetine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kardeşliklerinin bundan sonra da devam edeceğini aktardı.

Daha sonra Kaymakamlığa geçen Ay ve beraberindekiler, Kaşıkçı ve belediye yetkilileriyle görüştü.

