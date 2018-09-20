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Şehit Bedirhan Mustafa bebeğin adı verilen park hizmete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 16:15 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcıyı otomobilin geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit olan 10 aylık Bedirhan Mustafa'nın ismi, memleketinde yeni açılan çocuk parkına verildi.

İrfan ÖZŞEKER/ŞARKIŞLA (Sivas), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcıyı otomobilin geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit olan 10 aylık Bedirhan Mustafa'nın ismi, memleketinde yeni açılan çocuk parkına verildi. Yüksekova'da 31 Temmuz'da, babası Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı görev yaptığı üs bölgesinden ziyaretten dönerken PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı otomobilin geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit olan Bedirhan Mustafa Karakaya'nın adı parkta yaşatılacak. Anne ve bebeğin cenazelerinin defnedildiği Şarkışla ilçesi Gültekin Mahallesi'nde belediye, SODES projesi kapsamında yapımı tamamlan çocuk parkına, 10 aylık şehit bebek Mustafa Bedirhan Karakaya'nın ismi verildi. Parkta Mustafa Bedirhan'ın fotoğrafının olduğu anıtın da açılışı yapıldı. Parkın açılışına Sivas Valisi Davut Gül, Ak Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Şehit Bedirhan Mustafa'nın anneannesi Suudiye Demir, Demir ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Vali Davut Gül ilçedeki çok değerli bir araziye parkı yapanlara teşekkür etti. Gül, "Parkın diğer önemi ise engelli kardeşlerimize hizmet edecek olması. Şarkışla ölçeğinde 22 bin nüfusun olduğu bir yerde 45 park yapılması, 14 halı saha yapılması da önemli" dedi. Çocuklara, gençlere ve insana yatırım yapmayan hiçbir kurum ve kuruluşun, hiçbir devletin, organizasyonun hayatta kalma ihtimalinin bulunmadığını vurgulayan Vali Gül, "Bugün 3 yaşındaki bebeğe, 5 yaşındaki çocuğa yatırım yaparsanız 10-20 sene sonra bunun meyvelerini alırsınız" diye konuştu. 'BİZE DÜŞEN ANILARINI YAŞATMAK' TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ise şehitleri anmak için burada olduklarını söyledi. Parkın yapımına katkı sunanlara teşekkür eden Yılmaz, buraya şehit bebek Bedirhan'ın isminin verilmesinin önemli olduğunu dile getirdi. Parkın engellilere yönelik olmasının da önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti: "İnsan gider, gittikten sonra yerine eserleri kalır. Eser bırakırsanız, isminizi yaşatırsınız. Bedirhan eser bıraktı mı, bıraktı. Çünkü bu vatan uğrunda son nefesini verdi. Daha uzun bir ömür beklerken, bu ülkenin düşmanları, yabancıların maşaları, bu ülkeye verecekleri hiçbir şeyi olmayan bir yapı, annesiyle birlikte Bedirhan'a kıydılar. Herkes doğdu, mutlaka ölecek ama gittikten sonra bir hayırla anılmak lazım. Hem Nurcan kardeşimiz, hem Bedirhanımız hayırla anılıyor. Bizlere düşen onların anısını yaşatmak, işte bugün bu parka adının verilmesi, okula adının verilmesi bu şehitlerimizin ismini yaşatacağımız kararlılığını göstermektedir. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin."

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